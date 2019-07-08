立委選舉對手是張顯耀？ 蔡其昌：我自己

2019-07-08 14:09

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）立委選舉，外傳國民黨有意徵召前立委張顯耀對戰民進黨立法院副院長蔡其昌，蔡其昌對此指出，不知道對手是誰，但每天都把對手當成是自己，4年來戰戰兢兢把鄉親期盼的問題一樣一樣解決，鄉親應該很難接受空降，「相信還是腳踏實地、一步一腳印，都有在做代誌，才是鄉親心目中最好的立委人選」。

台中市立委共8個選區，目前國民黨在第一選區，尚未有人表態參選，以挑戰民進黨的立法院副院長蔡其昌，外傳國民黨因地方同派恩怨，推出候選人可能遭對方抵制，為解決困境，可能徵召具有知名度的前立委張顯耀參選。

蔡其昌今天到梧棲會勘時接受媒體採訪時指出，我不知道對手是誰，但每天都把對手當成自己，4年來戰戰兢兢，把鄉親期盼的問題一樣一樣來解決，對於我們海線比較偏鄉、長期落後的狀況，一步一步讓我們的家鄉進步。

蔡其昌表示，常跟朋友開玩笑說：「對手就是咱自己」。每天都要比昨天的蔡其昌更進步，比昨天的蔡其昌爭取更多預算，解決更多的問題，強調「我的對手是我自己，選舉只是一個過程，最主要的是鄉親的問題要解決」，我們每天都在解決鄉親的問題，每天替鄉親處理這些工作。

他說，鄉親的眼睛應該都是雪亮的，「不管對手是誰，我就努力把工作做好，相信選票就會來」，如果只是選舉到了，才找一個人頂替，找一個人出來要做什麼事情，現在鄉親應該都很難接受這種做法，「相信還是腳踏實地、一步一腳印，都有在做代誌，這才是鄉親心目中最好的立委人選」。

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