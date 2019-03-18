張顯耀宣布拚左楠立委 評論賴選總統、避談是否挺韓

2019-03-18 14:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕前行政院長賴清德今宣布投入參選2020總統，前陸委會副主委張顯耀同樣今天宣布投入高市左楠區立委選戰，他表示，凸顯民進黨內部整合有問題，還沒有協調好，但國民黨一定會推出強棒。

張顯耀今表示，這次立委補選過後，他判斷賴清德一定會跳出來，但為何不選在辭行政院長時表態參選，他認為賴清德信心不夠，才會選在立委補選過後時間點宣布參選，凸顯民進黨內部整合有問題，還沒有協調好。

值得一提的是，張顯耀同樣今天宣布投入高市左楠區立委選戰，他的競選舞台背景是他與市長韓國瑜的合照，媒體問他是支持韓國瑜選總統，他未做正面回應，但強調國民黨一定會推出強棒。

張顯耀表示，韓國瑜是他的好朋友、好戰友，也是他最欽佩的人，當然他是代表民心思變最重要的趨勢，帶動台灣政治轉變，不需要樁腳、派系政治，最重要是全民做主。

張顯耀在台上談到參選立委理由，一度哽咽紅了眼眶，媒體問他4年前義無反顧為黨出征，這次參選還要經過黨內初選，會不會覺得委屈？他回應4年前大環境不好，國民黨找不到人選，這次韓流效應參選爆炸，但是他有信心，許多民眾勸他參選，民心趨向才是關鍵，他自然當仁不讓。

張顯耀表示，明年的選戰不是藍綠之戰，是全民對抗民進黨的選戰，這樣明年兩岸經濟才有發展機會。

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