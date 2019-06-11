張顯耀支持者聚集國民黨高市黨部 抗議立委民調作假

2019-06-11 11:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市國民黨立委初選第三選區（左楠區）落選的張顯耀支持者，今天聚集國民黨高雄市黨部，抗議民調作假、初選不公。市黨部則強調過程公平、公正，請民調公司再跑一次民調數字，結果無誤。

張顯耀支持者強調，這次高雄市國民黨立委初選第三選區與第六選區，差距各只有0.1%至0.6%，全國各地都看不到這麼小的差距，函文國民黨高雄市黨部，卻不聞不問，也未協調溝通。

數十名張顯耀支持者，今天聚集國民黨高雄市黨部，呼口號抗議「民調作假、初選不公」，並發表五大聲明：

一、選後高雄市黨部請兩個選區3日函文申覆，我們按程序函文，迄今遲未回覆，也無相關處置作為。

二、民調公布全程，均未看見民調光碟，未公開透明將民調光碟放入電腦讀取，試問彌封光碟在未拆封之下，成績是如何算出來的？在什麼時機、什麼地點、什麼人監督下算出來的？

三、其他縣市黨部都是現場民調光碟放入電腦計算成績，為何高雄市黨部草率、黑箱。

四、公布當日，團隊成員上前拍攝彌封信封內的數據報告紙本，卻完全沒有蓋民調公司的章，根本不具任何公信力，已涉背信及偽造文書之嫌。

五、民調差距勝負小於1%，初選視同大選，應啟動檢視複驗光碟，抽樣數1068人，正負3%誤差範圍內，均應重新做民調。

張顯耀支持者表示，市黨部讓選民不服，黨內如何促進團結與整合？他們會堅決採取法律訴訟及自立救濟，並請檢調介入偵查，將黨內不肖黨工揪出。

對此，國民黨高雄市黨部強調，上月29日公布初選結果後，6月3日為接受申覆的最後一天，因遇上端午連假，昨天邀集人員開會，請民調公司再跑一次民調數字，確認結果無誤，將會把結果寄給申覆者，時間上絕無拖延。

國民黨高雄市黨部表示，第三與第六選區執行民調的兩家公司，都是具有聲望的民調公司，執行過程絕對公平、公正，絕不可能為了一次的立委初選，而砸了自己招牌。

針對張顯耀支持者要求啟動檢視複驗光碟，市黨部表示光碟彌封後，一份由民調公司保存，一份交市黨部，有訴訟才能開封。

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