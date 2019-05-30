不到1％落敗！張顯耀函文黨中央：初選不公 民調不具效力

2019-05-30 23:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨高雄市左楠區立委參選人張顯耀今天正式函文高雄市黨部及中央黨部，針對初選結果不公提出異議，因民調前、後均有異常的證據顯示，他指控明顯有人為操作疑慮，致影響民調結果的公平性及公正性，他認為這次民調結果不具效力，不接受民調結果，同時要求市黨部公開手上的封存原始資料光碟。

張顯耀強烈要求，在初選疑點未釐清及複查錄音存檔前，暫緩公布左楠立委候選人提名名單，唯有公開公正的初選民調，才是團結力量的開始，沒有公開公正的立委初選民調，就不會有公開公正的總統初選民調。

張顯耀提供民調前後多項不公及異常的證據與資料有4點：

一、鑒於民調差距勝負太小（僅有0.6％），依選罷法規定可申請查驗，要求勘驗民調訪查錄音，請兩家民調公司立刻保全所有民調證據（包括全程民調錄音原檔），並由參選人進行公開、公正的檢視。

二、為考量初選結果出來後會有落敗候選人提出不公的聲明與異議，張顯耀服務處於5月20日發函國民黨中央黨部；略以「鑒於左楠區初選激烈，為怕初選結果出來後，會有落敗候選人提出不公之聲明與異議，特此聲明建議名調結果出爐之後，隨即進行名調錄音資料保全（燒錄光碟提供給民調參選人）以昭公信」，但中央黨部迄今均尚未回覆、處置情形顯有失當。

三、民調期間，根據全體監察員統計民調觀察樣本，張顯耀三天的電話支持通數均居於領先，其中2天陳姓參選人居第二（僅有一天黃姓參選人位居第二、餘均位居第三），最後民調數據顯有作弊之嫌；監察員自述錄音及現場統計文件均有保留備查，一旦進入司法偵查階段均會配合公布調查。

四、本次名調成績未採加權，4個候選人總分卻為100.001分，經驗算前三名參選人的成績均有將兩家民調公司除以2並四捨五入，只第四名參選人未四捨五入，明顯有人工計算介入民調成績。

張顯耀說，另多名接到民調電話的支持民眾提供相關檢舉資料有2點：

一、民調訪談過程中民眾質疑「為什麼只有這些人為什麼沒有張顯耀的選項，訪談員說抱歉沒有這個問題，題目就設定這樣，訪員隨即掛掉電話」，檢舉民眾氣憤的要求服務處針對民調不公進行訴訟，他本人願意出庭作證，訪員問答過程顯有不公情事發生。

二、民眾質疑感覺民調公司的問話機制很奇怪「訪員問您支持誰，只列出劉世芳和黃昭順，其餘候選者經過要求才說出，感覺有誤導之嫌，要求反應黨部。

此外，市黨部聲明民調錄音存檔查驗涉及個資法，張顯耀感覺可氣又可笑，經請教專業人士，都知道電話民調內容查驗，又沒牽扯受訪人名，電話等相關個資，哪來的個資法？如扯到個資法，又如何能進行電話民調？黨部為何對查驗以表初選作業公正透明，一直找理由，匪夷所思！

還有依初選辦法附件三第10條原始資料複製光碟（註明選舉區、日期及執行單位） ，裝入信封後，經在現場之執行黨部代表、監察小組代表、執行民意調查機構代表及有意參選同志觀察員彌封簽名，由執行黨部及執行民意調查機構各留存一份，如有爭議再行拆封，因此張顯耀要求市黨部公開手上的封存原始資料光碟。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法