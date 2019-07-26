時力分裂？黨內同志要約黃國昌見面 結果是......

2019-07-26 12:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委林昶佐、洪慈庸今早接受周玉蔻節目專訪時，針對時力內部路線問題與前黨主席黃國昌近日以私菸案頻頻炮打民進黨一事，是否有進行內部溝通？林昶佐說，跟蔻蔻姐一樣，「我們也約不到人（黃國昌）」；洪慈庸則說，黨內同志一直以來都希望能好好談，但（黃國昌）可能比較忙。兩人語氣中盡顯無奈。

林昶佐、洪慈庸今早接受廣播節目專訪，主持人周玉蔻在節目中問及時力未來的路線問題，以及黨內成員與前黨主席黃國昌的關係。被問及黃國昌未來動向時，洪慈庸說，他還在考慮，目前應該還在進行請益之旅；林昶佐則提到，他認為黨內討論機制不是很成熟。

主持人問及時代力量在明年立委選舉中的目標為何？洪慈庸僅說，還要在決策會中討論，會再跟黨主席邱顯智進一步討論；主持人則批評時代力量在分別在有民進黨現任立委的區域提名候選人，根本就是要「殺死民進黨候選人的意思」，對此林昶佐強調，他認為時力應分別把區域與不分區的目標訂出來，接著才開始提名，這樣至少能跟友黨維持合作的可能性，但到目前為止，時力內部都還沒進入這樣的討論。

林昶佐接著以台北市松信區提名的候選人陳雨凡為例，強調儘管陳雨凡已經完成提名，但一旦進入最後整合，若發現有更強、理念相近的候選人，都不會放棄合作的可能性；林昶佐也坦言，他自己不是很清楚黨中央在新北市與高雄市的提名策略，因為沒有討論過，所以也就不知道選舉的目標到底有幾席。

另針對國安局利用總統蔡英文出訪期間，海關免運的機會、偷運私菸一事，洪慈庸說，（蔡英文）應該還要再強勢一點，對華航的處理應該更強硬，董事長在這種情況下，應該直接下台。

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