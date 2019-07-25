邱顯智：發展社會性議題 小黨仍有市場

2019-07-25 20:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量黨主席邱顯智今接受廣播媒體專訪時表示，台灣當前的立委選區制度是單一選區兩票制，制度設計的確對小黨不利，但他沒有這麼悲觀；邱顯智說，目前在歐洲也有許多新興政黨的擴張速度非常快，當前人們的想法思維正在改變，對政黨的想像也不同，國民兩黨在社會性議題上的缺乏，讓選民無法在兩大黨中找到代言人，只要小黨願意關注，「其實會有很大的市場」。

時代力量黨主席邱顯智今接受廣播媒體訪問，討論觸及時力2020立委提名策略、時力未來的發展路線，以及與友黨合作關係。

當被問及時力是否會自提總統候選人？是否會表態支持某黨總統候選人？邱顯智僅重申，目前黨中央著重在立委選舉層次布局的討論，當前已經在全台各地提了7席立委，若還有人要再選，會在提名小組、決策會中討論；至於總統候選人，邱顯智說，時力有資格提名總統候選人，若不推出總統候選人、要支持誰，也還要再討論。

邱顯智並說，時力的風格不同於國民兩大黨的剛性特色，由於時力內部多為年輕人、NGO工作者，意見不合、百家爭鳴的情況本來就很正常，他認為時力是「偏向開放一點的政黨」。

被問及時代力量是否有大綠小綠的問題，邱顯智說，時力是獨立的政黨，在主權的政治光譜上與民進黨比較接近，但在其他社會議題上，恐怕與民進黨有些差距，他強調，時代力量堅守的司法改革、居住正義、勞權等議題，可能是傳統兩大黨比較忽略的議題；至於若主權與社會議題相衝突時，時力的優先選擇為何？邱顯智並未正面答覆，僅重申除主權議題外，也有很多其他社會性議題需要關注，也是時力需要追求的目標。

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