亞洲滑冰賽主辦權突被中國搶走 教長：嚴正抗議並提申覆

2019-07-24 10:29

〔記者林曉雲／雲林報導〕中國又再打壓我國！國際滑冰總會（ISU）突然無預警取消我國「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」主辦權，把賽事轉交給香港協會負責，且改在中國東莞進行。教育部長潘文忠今天受訪表示，政治因素干預體育，對我國非常不公平，體育署和滑冰協會將儘速提出申覆，且表達嚴正抗議。

教育部今天在雲林召開全國教育局長會議，潘文忠表示，體育署署長高俊雄已告訴他相關事情，體育署和滑冰協會也正在深入了解被突然取消的原因，如果是政治因素干預體育，對我國來說非常不公平，體育署和滑冰協會將速提出申覆，體育不斷受到政治干擾，嚴重影響體育發展，也影響我國選手發展，我國一定要表達嚴正抗議的立場。

亞洲公開花式滑冰國際經典賽等級，低於我國曾4度舉辦的四大洲錦標賽，但高於台灣在2012年舉辦的亞錦賽，是備受矚目的國際滑冰盛事。我國首次申辦，原訂10月30日至11月3日在台北小巨蛋冰上樂園舉辦，冰協也緊鑼密鼓籌辦，卻被國際滑冰總會（ISU）來信告知「因國際情勢關係，我不適合辦理國際賽」，突然臨時無故被取消主辦權。事實上，台灣近年主辦國際運動賽事早有被取消主辦紀錄，原訂今年8月在台中舉辦的東亞青運，去年遭中國打壓後也遭撤銷主辦權。

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