校園美食活動也不能出現台灣！外交部嚴正抗議

匈牙利我國留學生控訴，原本要以台灣名義參加「International Food Day」美食節競賽活動，突然遭受中國無理蠻橫的打壓。（擷取自爆料公社）

2019-05-04 12:35

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國打壓台灣無所不在，連校園美食節目也不放過！日前傳出，我國於匈牙利就讀的留學生參與校內舉辦的「International Food Day」美食節競賽活動，卻遭中國政府施壓，禁止以台灣名義參賽。外交部今對此表示，我駐匈牙利代表3日清晨接獲留學生陳情後，除於第一時間洽請匈國國會友我議員向校方表達關切，以確保我學生參與權益，駐處並即就校方禁止我學生以台灣或與中華民國相關名義參與該活動的無理要求，向D大學表達嚴正抗議。

外交部說，經與校方交涉及我留學生的彈性應變，當天我學生攤位均以鮮明的「台灣美食」（Taiwanese Food）標示展現，並已順利結束參與該校美食節活動。

外交部表示，據瞭解，中國駐匈牙利大使館是透過匈國政府，刻意於該美食節活動舉行前數小時，向該校施壓禁止我留學生以台灣名義參與。外交部強調，本案再度彰顯中國政府對我無所不用其極的打壓，連我海外留學生參與的美食活動也不放過。北京類此舉措只會傷害台海兩岸人民情感，更凸顯其蠻橫霸道、喪失人性的本質，外交部對此表示高度遺憾並予以嚴厲譴責。

外交部說，我駐處也強烈建議匈國政府尊重及保障我國留學生的合理權益，不應受外來政治壓力干擾，而對我留學生參與學校活動採取任何歧視性做法，避免對台匈民間正常交往造成負面影響。

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