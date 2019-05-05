我國留學生遭中國打壓 她嘆投訴無效「就這樣收起國旗」

2019-05-05 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來對台灣頻頻打壓，昨日一名女網友在Dcard以「就這樣我們收起了國旗」為題，發文控訴留學在外，因在競賽活動中使用台灣及台灣國旗，學校遭中國施壓，雖有向台灣代表處投訴，學校仍要求他們改名、安靜的把國旗收起來。

女網友表示，在學校舉辦的「美食節競賽活動」（International food day）中，由於用台灣名義及國旗佈展參賽，豈料被中國打壓，要求校方將其改名為「國際學生聯合會」（International Student Union），雖學生會有向台灣代表處投訴，不過學校最後還是說，「如果台灣國旗出現攤位就要關閉」。不少網友猜測，原PO說的就是日前匈牙利留學生參加美食賽，卻被中國打壓逼退賽的爭議事件。

女網友說，台灣代表處要他們低調，她表示，安靜的收起國旗是為了「比賽而花的心血想讓人看到」、「知道日後還有千千萬萬類似的事件會發生」、「沒有什麼比好好畢業更重要」，往後還有其他大大小小的活動，甚至開始擔心畢業證書上會被加上「China」，她無奈的說：「不知道他們到底可以做到什麼程度。」

最後女網友說，一定還有更多國外學校的台灣人受到這樣的對待，可以理解那些政客還有藝人為什麼可以輕易的把尊嚴放一邊，因為原本最無欲則剛的我們也收起了國旗。

網友回應「忍一下，得獎上台再秀國旗」、「你是在東歐的那個 匈牙利吧」、「舉國旗這種很平常的事要你們低調？」、「為難原PO了，好心疼，希望你們比賽都能順順利利」；另有在外留學的網友表示，他們都直接寫台灣學生會，學校很支持，還會特別把他們跟中國學生會的攤位分比較開，避免爭執。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/