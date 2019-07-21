鹿港幫就定位？ 彰化文化局副局長湯國榮調城觀處副處長

2019-07-21 17:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「鹿港幫」就定位？出身鹿港的彰化縣長王惠美，繼調動「鹿港幫」的施敏華接任計畫處副處長代處長後，再把同屬「鹿港幫」的文化局副局長湯國榮調城觀處副處長，此舉的人事布局，也被政壇解讀為鹿港班底正式就定位！

王惠美從政多年，歷任縣議員、鹿港鎮長與立委，在鹿港鎮長任內提拔多名幹部，也成為王惠美的核心幕僚，在王惠美勝選還沒入主縣府時，外界就在討論「鹿港幫」即將進入縣府，成為王惠美縣長的行政團隊。

不過，王惠美安排「鹿港幫」進入縣府，採取低調作法，施敏華先是進入縣府當秘書，這個月才調任計畫處副處長代處長；而湯國榮則是先進入文化局當副局長，近來又跟城觀處副處長許俊宏對調。

施敏華是王惠美時任鹿港鎮長的清潔隊長，湯國榮當時則是建設觀光課長，兩人都是二度進入王惠美行政團隊，可見被倚重的程度。

由於湯國榮曾待過彰化縣建設處城鄉計畫科，也曾在彰化縣文化局當秘書、台中市文資處，在城觀與文化等領域都有歷練，這次調到城觀處擔任副處長，一般都認為是王惠美是要加速城觀處的業務推動。

不過，城觀處副處長許俊宏調文化局副局長，這已是王惠美上任半年多以來的第三位文化局副局長，調動頻繁到讓藝文界人士都說「又換人了？」

而這次湯國榮調動案，除了是「鹿港幫」行政團隊就戰鬥位置以外，也被政壇視為王惠美調整二級主管的第一步，只是縣府目前新聞處、計畫處、經濟暨綠能發展處、農業處都是代理處長局面，也讓王惠美在人事調動的幅度上，也充滿了更多的不確定性。

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