換人！王惠美上任首度更換1級主管 江培根重掌環保局

2019-06-26 21:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長王惠美去年12月25日上任至今，對縣府一級主管人事安排，多數續用前朝魏明谷團隊局處長，經過半年磨合和觀察，她開始調整人事，第1個被動刀就是環保局，魏明谷任內升上局長但也在任內轉任參議的江培根，確定回鍋接掌環保局長，對他來說公務員生涯已是3進環保局，也是彰化縣近20年來第10位環保局長。

環境工程碩士學歷的江培根，大學唸化工，先後通過高普考試就此與環保結緣，1989年從彰化縣環保局約聘稽查人員做起，1992年轉任環保署約聘督察員，做了4年臨時人員，1993年普考及格分發到彰化縣環保局擔任技佐，1997年再通過高考升上稽查員，一路從基層幹起，1999年升上主管職，接任廢管科長。

從臨時人員變成正式公務員，再從基層的行政人員升任主管，江培根熟稔環保業務，翁金珠時代賞識其專才，拔擢其擔任環保局技正，卓伯源時代因為得罪議員被調任縣府秘書，離開環保局2個月後才又回環保局接任秘書一職。

魏明谷上任於2015年1月升任江培根擔任局長，2016年江培根面對環團壓力，扛起台化停爐事件的重擔捍衛彰化空氣有功，讓台化鍋爐因為拿不到操作許可證而停爐，大煙囪就此不再冒煙，卻也因此成了台化抗議的箭靶，最後更因為縣府追討台化12億元不當得利，台化採取司法手段反制與施壓中央，2018年3月30日，江培根黯然下台離開環保局轉任縣府參議，沈寂了15個月，這回再獲縣長王惠美賞識再回鍋接任局長，處理煩瑣的環保業務。

不願具名的縣府高層人士指出，這起人事調整案，現任局長阮順寧與參議江培根互調，人事令下周一（7月1日）生效，縣府1級主管的人事調整，繼環保局之後，下一波被點名的局處就是農業處。

據了解，農業處因為處理荔枝樁象、秋行軍蟲和流浪狗業務備受抨擊，農業處長陳炳森承受壓力，主管會報常被挨罵，陳炳森是王惠美自己找來的主管，未來去留陷入兩難。

從2001年到2019年，歷任彰化縣環保局長謝貞雄、黃揮原、陳宏益、陳雪莉、劉玉平、白智榮、江培根、戴瑞文、阮順寧，江培根、陳雪莉是內升拔擢，其他來自建設、工務、行政、農業、衛生等「空降部隊」領域，近20年來平均2年折損1名大將，他們當中就陳雪莉和江培根是「環保人」內升。

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