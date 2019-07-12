彰化地政史上最大規模調動 8所主任撤換7所

2019-07-12 21:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕人事大風吹！彰化縣長王惠美繼調整環保局、農業處、計畫處共3個1級主管後，人事異動繼續向「外」延伸，26鄉鎮市所屬8個地政事務所主任，將一口氣撤換7位，僅彰化市地政主任「穩住」位子，創下彰化地政史上單一主任調動人數最多紀錄，引發熱議。

人事令最近將發佈，據可靠消息來源指出，7位新主任各是員林陳易宏、和美何明修、溪湖林大猷、鹿港楊昌和、北斗詹長容、田中蘇添旺、二林劉志宏。其中，蘇添旺目前是地政處地用科長、劉志宏是地政處土地開發科長，兩人都是現任處長劉坤松的愛將，開發田中高鐵站土地交易及處理地政業務效率獲賞識，從科長擢升主任。

除了蘇添旺、劉志宏升官外，其他5所是現任主任互調，也就是，鹿港調員林、田中調和美、二林調鹿港、溪湖調北斗、北斗調溪湖，主任大洗牌。

消息指出，8所主任中僅彰化市主任林浚煦維持現狀，林浚煦於2016年4月從縣府地政處副處長職位接任主任，到任3年多，當初被調時地政處長就是劉坤松。

主任大換血，各地政所1課到4課課長是否緊接著大調動，地方議論紛紛，已有不少課長「挫咧等」，擔心南彰、北彰大搬風，離家遠更換不同課別，須重新適應新的業務，興起反彈聲浪，更有人抱怨，此舉會讓公務員工作態度變消極，因為何時要被換掉都不知道。

也有人表示，地政業務繁瑣，隔「科」如隔山，要栽培主管各課別都能涉獵過，未必不好。不過，不少人質疑，中階幹部沒犯錯，異地調整職務等於變相懲罰，會惹議。

「滾石不生苔，一次撤換7個主任，符合劉坤松帶人風格…」，不願具名的地政人員指出，員林所主任蔡全瑞將於7月16日屆齡退休、和美所主任陳俊傑提早退休，2位主任出缺，對於做過縣府財政處長，曾從財政跨到地政，在地政領域深耕極深的劉坤松來說，他個人就在8處地政所做過6處主任，待過縣府地政處地價、地用科長，未做上處長大位之前，也多元涉獵地政業務，累積深厚的地方人脈，與地方仕紳、商界互動佳，這波人事撤換，地政所人心惶惶。

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