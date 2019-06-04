王惠美滿意度創彰化縣歷史新低 綠批：挺「美」變挺「沒」

2019-06-04 11:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣民崩潰了！民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，根據媒體所做最新的縣市首長滿意度調查，王惠美不只是敬陪末座，比一問三不知的宜蘭縣長林姿妙還低，更創下彰化縣歷史新低，不能只會「逢魏必反」，一天到晚喊沒錢，就什麼事都不用做！

邱建富指出，針對有媒體所做的縣市首長民調，王惠美是全國倒數第三，這真是令人捏了一把冷汗，尤其是宜蘭縣長林姿妙一問三不知，滿意度都比王惠美好，這代表王惠美的施政，無論是在民意、協調溝通能力、府會合作、縣市搭配，都要做很大的調整。

邱建富強調，王惠美一上任就「逢魏必反」，也就是前任縣長魏明谷爭取的台灣燈會，王惠美不辦；校園保全也不要；校長遴選也推翻，還被教育部打臉；綠能政策也急轉彎；連369敬老金，編好的預算都已經議會通過，還會追減，還會刪掉，還追加其它預算。這令人想不通。

邱建富表示，王惠美一上就喊沒錢，任何縣市都要開發財源，不要一天到晚喊沒錢，就什麼事都不用做。

民進黨彰化縣黨部執行長黃雪梨表示，王惠美滿意度比林姿妙還差，卻還說要捷運，這有實際嗎？

民進黨彰化辦公示主任柯金德強調，王惠美滿意度創下彰化歷史新低，這一任的任期還有3年多，希望王惠美要加強、要加油，不能只會到處都說沒錢，以前都說挺「美」的，現在的挺「沒」的！

對此，彰化縣政府表示，謝謝邱主委對縣政的關心，我們會更加努力，以符合縣民對我們的期待。

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