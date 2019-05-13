王惠美施政報告空洞 議員歪樓諷「彰化發大財」

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長王惠美今在議會逐字稿唸施政報告，議會唯一荷蘭博士學歷的時代力量議員吳韋達，卻給了不及格的分數，他抨擊指出，內容太多冗詞贅字，甚至是拿臨時會報告來「複製、貼上」，若讓人玩文字接龍，「後面要不要補1句彰化發大財啊？」他強烈質疑，王惠美上任4個多月了，施政內容乏善可陳、了無新意。
縣議會今開定期會，吳韋達質詢時先回王惠美有無先過看施政報告內容？對自己的報告打幾分？主席副議長許原龍幫腔說，「90分啦！」王惠美則回答，她重點看過內容，不便自己打分數，應該交由議員打。
吳韋達繼續質詢說，施政報告是給縣民看，不是議員或官員或首長自己看得懂就好，施政報告應該用圖表幫忙解釋或條例式簡單呈現，而不是複製或貼上。
吳韋達以道路建設為例指出，報告內容建構彰化縣完善道路生活圈，文字敘述洋洋灑灑、大標小標及文字內容上回和這回前後段對調，是否應改為條例式提高可讀性、提高公民參與公共政策的意願，好比文中提到洋仔厝溪第幾標工程，工程地點是縣長的家鄉，縣長當然知道地點在哪，可是一般縣民光看文字怎會知道施工地點，電腦化的時代，視覺閱讀重視圖文並茂。
吳韋達更以施政報告使用含糊籠統的言詞，太多冗詞贅述，用了一堆改善道路安全和品質的形容詞，沒有具體施政成效，在他看來，後面要不要補1句彰化發大財啊？」
以澳洲國會議會資料和基隆市施政報告比較說明，吳韋達說，基隆市施政報告目錄表列清楚，可以得知負責的所屬局處，其下詳列名目記載活動名稱，翻開內容篇章附上圖表對比，即可一目瞭然，內容並載明計畫起始、區域範圍，及所列數目計算；同樣地，澳洲施政報告資料製作精美、排版清楚，詳列購買內容及財政數目，讓人一看就能知道納稅錢是否被花在刀口上。
他說，施政報告中「建立彰化產業發展產官學合作平台」的內容，與前次臨時會開議時文字相同，只是前後段調置，根本太離譜；又如「協助中小企業行銷，引進國際電商」的篇目，也僅是標題對調，內容差不多。
「中火4年減半」是王惠美競選政見，可是，施政報告中支字未提，就連攸關民生的禽流感撲殺成效和預防兒虐政策都消失不見，吳韋達說，如果縣政府一直不真正從體制內改善，只提一些空洞美好的文字，來欺騙縣民未來會有美好發展，施政報告僅是徒留形式，往後仍然不會認真面對施政不確實的病態作為，非縣民樂見。
會後，吳韋達前後比對臨時會和定期會的施政報告，發現在約100項的建設內容中，約1成5比例內容大同小異，只是前後段對調，電腦作業「複製丶貼上」。
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時力議員吳韋達今議會質詢縣長王惠美施政報告空洞，了無新意。（圖擷取自議會直播網站）
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縣長王惠美今在議會定期會施政報告。（圖擷取自議會直播網站）
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吳韋達以基隆市和澳洲施政報告為例說明內容能否讓人看得懂就要看行政人員用不用心。（圖吳韋達提供）
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彰化施政報告被批內容空洞，欠缺具體成效。（圖吳韋達提供）
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吳韋達建議施政報告應有檢核表，圖表呈現工程費用、施作地點、開工和完工時間。（圖吳韋達提供）
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