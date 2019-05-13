王惠美施政報告空洞 議員歪樓諷「彰化發大財」

2019-05-13 19:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長王惠美今在議會逐字稿唸施政報告，議會唯一荷蘭博士學歷的時代力量議員吳韋達，卻給了不及格的分數，他抨擊指出，內容太多冗詞贅字，甚至是拿臨時會報告來「複製、貼上」，若讓人玩文字接龍，「後面要不要補1句彰化發大財啊？」他強烈質疑，王惠美上任4個多月了，施政內容乏善可陳、了無新意。

縣議會今開定期會，吳韋達質詢時先回王惠美有無先過看施政報告內容？對自己的報告打幾分？主席副議長許原龍幫腔說，「90分啦！」王惠美則回答，她重點看過內容，不便自己打分數，應該交由議員打。

吳韋達繼續質詢說，施政報告是給縣民看，不是議員或官員或首長自己看得懂就好，施政報告應該用圖表幫忙解釋或條例式簡單呈現，而不是複製或貼上。

吳韋達以道路建設為例指出，報告內容建構彰化縣完善道路生活圈，文字敘述洋洋灑灑、大標小標及文字內容上回和這回前後段對調，是否應改為條例式提高可讀性、提高公民參與公共政策的意願，好比文中提到洋仔厝溪第幾標工程，工程地點是縣長的家鄉，縣長當然知道地點在哪，可是一般縣民光看文字怎會知道施工地點，電腦化的時代，視覺閱讀重視圖文並茂。

吳韋達更以施政報告使用含糊籠統的言詞，太多冗詞贅述，用了一堆改善道路安全和品質的形容詞，沒有具體施政成效，在他看來，後面要不要補1句彰化發大財啊？」

以澳洲國會議會資料和基隆市施政報告比較說明，吳韋達說，基隆市施政報告目錄表列清楚，可以得知負責的所屬局處，其下詳列名目記載活動名稱，翻開內容篇章附上圖表對比，即可一目瞭然，內容並載明計畫起始、區域範圍，及所列數目計算；同樣地，澳洲施政報告資料製作精美、排版清楚，詳列購買內容及財政數目，讓人一看就能知道納稅錢是否被花在刀口上。

他說，施政報告中「建立彰化產業發展產官學合作平台」的內容，與前次臨時會開議時文字相同，只是前後段調置，根本太離譜；又如「協助中小企業行銷，引進國際電商」的篇目，也僅是標題對調，內容差不多。

「中火4年減半」是王惠美競選政見，可是，施政報告中支字未提，就連攸關民生的禽流感撲殺成效和預防兒虐政策都消失不見，吳韋達說，如果縣政府一直不真正從體制內改善，只提一些空洞美好的文字，來欺騙縣民未來會有美好發展，施政報告僅是徒留形式，往後仍然不會認真面對施政不確實的病態作為，非縣民樂見。

會後，吳韋達前後比對臨時會和定期會的施政報告，發現在約100項的建設內容中，約1成5比例內容大同小異，只是前後段對調，電腦作業「複製丶貼上」。

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