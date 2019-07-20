高雄大雨淹水 蘇貞昌：國軍隨時待命救災

2019-07-20 09:50

〔記者李欣芳／台北報導〕丹娜絲颱風引發的低氣壓連日帶來暴雨狂炸高屏地區，昨造成高雄淹大水，中央氣象局預報今天仍有局部大雨或豪雨發生的機率。行政院長蘇貞昌今天上午表示，國軍弟兄將隨時待命救災、協助善後。

蘇貞昌上午在LINE群組表示，颱風雖然沒有直接侵台，伴隨的外圍仍然在中南部帶來豪大雨，在拚外交的蔡英文總統，昨晚第一時間打電話給他，關心救災的狀況，他昨晚也已經請行政院副院長陳其邁到高雄現場巡視防水設施。國軍弟兄也隨時待命救災、協助善後。

陳其邁昨表示，他昨回到高雄並到永安了解新港抽水站的作業情形。水利署署長向他報告台各地淹水情形。以高雄最為嚴重，多達267處積淹水。行政院已經核定補助的北溝排水整治工程，未來可加速中下游段排洪效率，改善永安地區的淹水問題。

陳其邁也提醒大家，根據氣象局預報，要注意山區雨勢。務必注意坍方、落石及溪水暴漲及土石流發生。

另外，蘇貞昌上午也表示，面對越來越極端的氣候，我們給農民的保障還可以更完善！行政院院會本週已提出「農業保險」專法草案，與現有的現金救助方式雙軌並行，而且還能擴大推動範圍。政府出一半的保費，除了天災， 蟲害、疾病等等都能開發保單，給農民更完善的照顧。在風雨前守好崗位，繼續跟所有人民一起守護我們打拚的成果！

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