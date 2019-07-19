高雄韓粉直播稱「是積水非淹水」 網友曝搞笑過程...

2019-07-19 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄19日下午下起大雨，多處傳出淹水災情，一名高雄韓粉為了證明市長韓國瑜清淤有功，在雨中邊開車邊直播巡視各處淹水情形，甚至站在黃濁色的泥水中強調「這是積水不是淹水」。對此，有一名網友貼出這名韓粉直播搞笑過程，其他網友見狀也都笑翻了。

一名高雄韓粉「仁武阿鴻」在19日下午進行近2小時直播，一開始他開車來到積水不明顯的路段，不斷大喊「鄉親，這樣有淹水嗎？」沒多久車子就開到路面已積水的路段，他也下車查看，並用鏡頭特寫排水口說，「現在水是洩出去，不是冒進來」！接著更直接站在積水嚴重的汙濁水中，堅持說這是積水、不是淹水，「前面一段有淹嗎？」、「後面這一段有淹嗎？」

「仁武阿鴻」接著路過神農路一處淹水嚴重、甚至地面冒出「噴泉」的路段，他說，如果是以前，這裡早叫變成「神農溪了」，要不是政府清理這些水溝，他駕駛的小貨車早就變成船了！

對此，一名高雄網友在臉書粉專「公民割草行動」發文說，「剛剛有一位趨近韓粉平均智商的先生，跑去神農路直播，非常興奮的看著水溝說你看這個排水的速度，這是排水不是噴水喔！五分鐘後，排水溝開始噴水，於是他開始大罵陳菊沒有把排水道貫通，他要站在那裡絕不離開，雨下到什麼時候他就留到什麼時候，看排水的速度」。

高雄網友指出，「不久後，該名韓粉說雨太大了先上車，上車後說移車一下比較好拍，看到這已經笑到看不下去了，不知道現在演到哪了」。他也酸說，希望市長能保持過去作秀的風格，哪裡有問題就在哪裡睡一晚，「很明顯下水道出了問題，希望市長今晚夜宿下水道。」

文章曝光後笑翻許多網友，紛紛留言酸「真是個人才」、「莫忘世上蠢人多」、「抱怨前朝 真不知道智商到底有多少」、「行車使用手機不用受罰嗎？歡迎檢舉！」、「憨吉粉真正肖人沒藥醫」。

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