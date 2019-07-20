心繫高雄！陳其邁夜裡南下勘災 網友感傷：還好有陳市長...

2019-07-20 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市19日下午下起滂沱大雨，多處行政區傳出淹水災情。行政院副院長陳其邁掛念高雄，傍晚立刻趕回高雄了解情形。晚間他也在臉書提醒市民，要根據氣象局預報，注意山區雨勢。對此，有不少網友在臉書下方留言「謝謝陳市長」，更有網友表示，「高雄有您真好，突然感傷起來」，引起共鳴。

陳其邁19日晚間在臉書發文表示，行政院長蘇貞昌以及總統蔡英文都非常關心高雄，人在國外出訪的蔡英文甚至隔海打電話回來詢問災情。傍晚，陳其邁也趕緊回到高雄永安，了解新港抽水站的作業情形。水利署署長則向他報告全台各地淹水情形，以高雄最為嚴重，多達267處積淹水。

陳其邁說，永安是石斑魚故鄉，過去飽受淹水之苦。對此，新港抽水站已在今年4月啟用，負責永安北邊的疏洪工作，行政院已經核定補助的北溝排水整治工程，未來可加速中下游段排洪效率，改善永安地區的淹水問題。

陳其邁除了向在第一線作業辛苦的水利署同仁表達勉勵，也要求旗山地區的抽水站務必注意晚上山區的豪大雨，不要掉以輕心；更提醒所有民眾，根據氣象局預報，注意山區雨勢。務必注意坍方、落石及溪水暴漲及土石流發生。

對此，不少網友在陳其邁貼文下方留言表示「謝謝陳市長」、「謝謝邁邁市長」、「還好有陳市長」、「明明被高雄人背叛了還是那麼關心高雄」、「謝謝你疼惜高雄」。

更有網友留言表示，「謝謝您，辛苦了，高雄有您真好...突然感傷起來T_T」，引起不少共鳴，網友紛紛表示，「我也是」、「+1」、「我也有同感，另一個還有心情去聚餐」、「嫁錯人然後看到娘家媽媽來看你的感覺」。

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