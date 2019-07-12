柯P改口可能與綠營合作 新潮流議員：初一十五不一樣

2019-07-12 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲曾痛斥「新潮流不倒，台灣不會好」，白綠關係降至冰點。柯文哲今早受訪時再被問到選總統相關問題，是否可能與民進黨合作，柯文哲則一改以往的態度，曖昧地說「什麼都有可能啊！」對於曾批評新潮流，柯文哲說，別一竿子打翻一條船。台北市議員簡舒培受訪時則說，柯文哲像月亮，初一十五不一樣，並推測柯文哲或許有意想選總統，而鎖定綠營選票，想加以爭取。簡舒培更強調，柯文哲在兩岸立場上，與民進黨的理念並不那麼一致與契合，因此民進黨必須審慎評估是否有合作的空間。而同屬新潮流的台北市議員梁文傑則說，倒不用以動機論來揣測柯文哲的目的，如果柯文哲對新潮流的誤解能被消弭，未嘗不是好事。

根據《新頭殼》報導，簡舒培對此說，柯文哲在兩岸議題上，與民進黨的理念並不契合，因此民進黨必須審慎評估，是否有和柯文哲合作的空間。她強調，就算要合作，也應先釐清柯文哲對「九二共識」，以及「一國兩制」的看法。簡舒培更直言，柯文哲像月亮，初一十五不一樣，朋友之間要有誠信，不能有利於己的時候就說是朋友，而當不喜歡對方、或不利於己時。就極力撇清關係

簡舒培解釋，議員的責任就是監督，絕大多數民進黨議員不會惡意攻擊柯文哲，或是故意修理，因為「修理」柯文哲，對民進黨未必有好處，尤其柯文哲又是民進黨自己選出來的人，打柯時更會被外界質疑，當初不是支持柯文哲嗎？

梁文傑受訪時則說，倒不用以動機論來揣測柯文哲的目的。他說，柯文哲對新潮流的認知，很多根本是出於誤解，或是接收到錯誤資訊，而如果柯文哲願意去試著理解事實，未嘗不是一件好事？

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