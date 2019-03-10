全美台灣同鄉會拒接待再戰新潮流？ 柯P：哪有這麼厲害

2019-03-10 16:00

〔記者周彥妤／台北報導〕全美台灣同鄉會今發聲明，指台北市長柯文哲「親中反美」，因其言行轉變，決議不支持、不接待柯的訪美行程，並呼籲「全美台僑不要接待投機政客」；北市議員梁文傑隨後在臉書發文，指柯會解釋這是「受新潮流綁架」。柯回酸，「哪有這麼厲害」；對於梁的揣測，柯再補刀，「新潮流也在刷存在感啊！」

全美台灣同鄉會今天上午發表聲明提到，在過去草木皆兵的威權時代，同鄉會是許多遭受威權統治打壓的台灣民主人士的避難所。在今日自由開放的民主時代，同鄉會熱情迎接任何有志於發揚台灣民主公義主體性的好朋友，其中也包括當年的柯文哲市長。對昔日的好朋友做出不接待聲明是同鄉會痛苦的決定，但在變動的政局下，同鄉會必須堅持不變的價值。

全美台灣同鄉會也列舉柯文哲過去9項言行，並指出，過去4年來，柯市長價值上的轉變，已違背同鄉會多年堅持的價值。期盼柯市長能以台灣為重，重拾我們對他的信任。

柯文哲近日才批「新潮流是國家禍害」，民進黨新潮流的議員梁文傑隨後在臉書轉引全美台灣同鄉會發聲明的新聞報導，並揣摩柯文哲對此事解釋，梁寫下「柯文哲：台灣同鄉會也被新潮流綁架了」。

柯文哲今天下午出席台北市聯合婚禮行程，行前受訪談到全美台灣同鄉會發聲明一事，他說，一般只有要接待才發聲明，哪有不接待需要發聲明，實在太奇怪了。

媒體追問，是否認為全美台灣同鄉會拒見，是新潮流搞鬼嗎？柯說，「哇，哪有這麼厲害！」；對於梁文傑發文一事，柯再酸，「新潮流也在刷存在感啊！」

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