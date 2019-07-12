對綠示好？曾痛斥新潮流不倒台灣不會好 柯P改口...

2019-07-12 12:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲曾痛斥「新潮流不倒，台灣不會好」，白綠關係降至冰點。柯文哲今早受訪時依舊被問到選總統相關問題，是否與民進黨可能合作，柯文哲一改以往的態度，曖昧地說「什麼都有可能啊！」對於曾批評新潮流，柯也說，不要給人家全部貼標籤、扣帽子，他去屏東時，縣長潘孟安招待也不錯。

柯文哲今早無公開行程，在市府大樓11樓接受媒體聯訪。媒體提到傳出柯8月正式宣布參選總統，柯文哲對此說，他昨晚比較早下班回家，看到許多call-in節目在討論柯文哲，可是奇怪的是在他看起來都很陌生，他的意思是指每天謠言一大堆。

媒體再問是否8月要宣布？柯則說，目前沒有這個計畫，被問到是否提早宣布，柯也肯定說不會。媒體好奇是什麼時候，柯文哲表示，反正最後就是9月17日，他也不曉得。

媒體追問雙城論壇辦完、藍綠總統候選人也要出爐，柯在等什麼，十分令各界好奇，對此柯文哲未正面回應，僅說這個是好問題。媒體問是否在等好的籌碼或機會才宣布，柯顯得無奈說，也不一定啦，哀，好啦好啦。

媒體再問藍綠都會保留合作的空間，柯文哲說，活在世界上不是跟所有人都要合作？奇怪，盡量不要把任何人當作敵人，他常說合作有很多種，但合作也不見得每一件事情都合作，就是自由自在。

當媒體追問跟民進黨有可能合作？柯態度保留說，「什麼都有可能啊！」此時媒體問是否跟民進黨的心結已解開，柯說，有什麼結嗎？他常常罵一罵上個廁所回來就忘記。

媒體也問到新潮流，柯文哲表示，也不要給人家全部貼標籤、扣帽子，他到屏東去，潘孟安也是招待不錯，午餐也很好吃，所以也不見得一個標籤下去，一竿子打翻一條船的人。此話似乎在對綠營示好，柯則說，他對每個人都不錯啊！

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