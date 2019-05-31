大巨蛋續燒！簡舒培嗆柯P：若竊聽我辭議員 若不是你退政壇？

2019-05-31 15:20

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員簡舒培昨公布去年11月29日台北市政府官員開大巨蛋會議時7段錄音檔，簡今天延續昨市政總質詢續打大巨蛋，至於柯文哲以「竊聽」轉移焦點，簡舒培怒嗆：「如果是竊聽，我立即辭去議員！如果我昨天的質詢的錄音檔是我錄、去竊聽，我立即辭去議員，如果不是你要不要退出政壇！」

簡舒培不滿柯文哲將昨天質詢的焦點定位為竊聽，不斷抹黑藉此模糊焦點，簡舒培表示，這不是竊聽，很多人質疑錄音檔是否為前都發局長林洲民給的，她不會說是誰給的，但提供錄音檔的人就是當天與會人士，裡面除了前辦公室主任、現任北捷董事長李文宗、局處首長等8人外，還有10幾位台北市文官公務人員，看到長官們在喬蛋，不會錄音自保嗎？

柯文哲嗆，人家在開會就認為是要做壞事，乾脆全送檢調。簡舒培說，會送檢調，讓檢調單位將90分鐘的錄音檔全調出來，但她要知道柯對大巨蛋的態度，「你在逃避什麼？面對問題不是解決問題的方法嗎？」

柯文哲則說，市府還是有市府的想法，大巨蛋是顆很困難的蛋，有困難大家想怎麼解決。柯文哲不滿直呼：「你說不是竊聽，被錄的人有同意他被錄？」

簡舒培則反擊：「不要再轉移焦點了，如果是竊聽，我立即辭去議員！如果我昨天的質詢的錄音檔是我錄、去竊聽，我立即辭去議員，如果不是你要不要退出政壇？」簡舒培也指出，過去林益世、李述德被錄音，有被同意嗎？這些都是刑事證據啦！

簡若給錄音檔 市府允做會議紀錄公開上網

梁文傑則要求市府將11月29日這場會議做成會議紀錄公開上網，但法務局長袁秀慧表示，這屬內部會議並未公開，且也沒有會議的結論、手上沒錄音檔。梁文傑則表示，可請簡舒培議員提供，袁秀慧才說好。

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