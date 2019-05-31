議員公布「喬蛋」音檔 林洲民深夜PO文：別對威權屈服

2019-05-31 06:02

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員簡舒培昨在台北市議會市政總質詢，公布去年11月29日台北市政府官員開大巨蛋會議時的錄音檔，讓柯文哲怒拍桌，直呼「我台北市政府才是真正被竊聽的！」前都發局長林洲民凌晨1點在臉書發文，提到昨下午市政總質詢，簡舒培質詢大巨蛋，並強調他的母親留給他最大資產，是教育他做對的事，「不要對威權屈服！」

林洲民深夜PO文，他表示此時很懷念他的母親，留給他最大的資產就是，教育他做對的事，把事情做好、把事情做好、不要對威權屈服！

林洲民透露，兩天前他聽了簡舒培帶到他辦公室的數段錄音檔後，他感到很難過，這些內容勾起他心中無限的痛苦，也是他先前在臉書所言「李主任（指柯文哲的前辦公室主任、現任北捷董事長李文宗）長期的『惡意干涉都發局大巨蛋都審』以及『踐踏中華民國文官體制』」。

簡舒培的錄音黨內，揭露李文宗想修正都審決議，林洲民說，當天會議後，他也轉達給都發局同仁，強調都發局不能也不會主動更正2018年9月20日及11月1日的兩次大巨蛋都審決議，以及容留人數若以70000人通過都審，遠雄必須以70000人重新作環差，也就是說他反對環差及都審是兩個不同的數字，這違反去年9月20日及11月1日的兩次都審決議。

林洲民也向都發局同仁喊話，直呼：「都發局處理大巨蛋都審的所有同仁們大家委屈了！只有我們知道，那七個月的霸凌是多麼的可悪！我們內心的深處有把尺，我們心中知道如何衡量真理！我們審理大巨蛋所依據的是我們的專業，以及我們對台北市民公共安全的堅持！」

柯文哲昨在議場直呼被竊聽，但林洲民認為，昨在議事㕔的「熱烈對話」無關竊聽，最重要的是，討論悠關大巨蛋的公共安全，他也認為從今天開始任何惡意干涉都發局大巨蛋都審的行徑，應會就此打住，踐踏中華民國文官體制至少也會收斂一陣子。

林洲民臉書PO文

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