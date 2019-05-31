大巨蛋案遭竊聽？柯P稱：我當市長4年半隨時都被監聽

2019-05-31 12:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大巨蛋案爭議不斷，北市議員簡舒培昨在議會質詢指控現任捷運公司董事長李文宗召集官員開會議集體「喬蛋」，並公布錄音檔佐證，備詢台北市長柯文哲怒斥，「我台北市政府是讓你竊聽的嗎？」柯文哲今早受訪又被問到此事，柯表示，高雄市長韓國瑜還在懷疑被竊聽，「我從當市長4年半來，我看都是隨時在被監聽的。」

今早受邀出席台灣區塊鏈大學聯盟成立大學的柯文哲，接受媒體聯訪，談到簡舒培公布錄音檔「喬蛋」一事而暴怒，柯文哲說，他覺得那是抹黑的手法，錄音90分鐘剪7段出來，奇怪，為什麼不乾脆從頭到尾去放，如果覺得有問題就去檢調檢舉啊。

柯文哲說，他聽來聽去，第一點，聽起來就不是什麼會議，裡面七嘴八舌的，只是裡面在討論；柯強調，大巨蛋是歷史共業，本來就很多問題，要解決，府內首長聚在一起討論這很正常啊！不管是什麼環評人數容留人數或避難人數，要解決，總是個問題。

柯文哲說，人家在討論就搞得好像很神秘，還有更扯的，公文在他辦公室躺2天，禮拜五下午6點送進來，「禮拜六、禮拜天我沒有來，不是躺兩天不然怎麼樣？禮拜一我就簽了啊」簡就故意煞有介事，奇怪，「我為什麼很討厭新潮流就是這樣，搞這種含沙射影抹黑，新潮流沒倒台灣不會好」。

媒體問前都發局長林洲民說這種會議不只一次，是不是要公開透明？柯文哲酸說，「我在上廁所跟隔壁的一邊在講話也要會議紀錄？」強調只要是有正式又開會的，紀錄員一定錄音錄影甚至網路直播，「我不是這樣嗎？」

媒體問是否被竊聽，柯文哲說，「我也習慣了啦！我跟你講，韓國瑜還在什麼懷疑他被竊聽，我跟你講，我從當市長4年半來，我看都是隨時在被監聽的。」

柯文哲還提到，之前北市議員許淑華在議會不是也在講我們市長室在講什麼，但「我是坦蕩蕩，我又沒拿錢我怕什麼？每天就是來這套。」語氣十分不滿。

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