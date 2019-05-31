公布「喬蛋」錄音檔 簡舒培：錄音自保者恐不止一人

2019-05-31 12:03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員簡舒培昨在台北市議會市政總質詢，公布去年11月29日台北市政府官員開大巨蛋會議時的錄音檔，讓柯文哲暴怒拍桌。簡舒培今上午前往《周玉蔻嗆新聞》接受專訪，並說她覺得過去有一個李述德，「但柯文哲身邊有多少個李述德？」至於外界質疑她的消息來源，簡舒培在臉書表示，當天參加會議的共有20多人，面對長官有恃無恐的「喬蛋」，錄音自保者恐還不止一人。

簡舒培表示，林洲民多次在臉書指控柯文哲的前辦公室主任、現任北捷董事長李文宗「喬蛋」，希望能改大巨蛋都審決議，重新討論大巨蛋容留人數，在去年11月29日市府官員開大巨蛋會議時的錄音檔中，可聽見林洲民多次強調要遵守都審決議，若遠雄不滿意，遠雄要來文更改、修正。

主持人周玉蔻詢問，會議中李文宗是否有說柯文哲指示？簡舒培說，雖然沒有說是柯指示，但李文宗有說他有次帶著法務局長袁秀慧去和遠雄談來文修正，但他們不願意。簡舒培認為，這種會議應不只有一場，但目前手上僅有一場錄音檔，林洲民也說過去有三場會議都在喬大巨蛋，在質詢時柯文哲也不願面對。

簡舒培指出，該會議在場的官員，除林洲民外，都在幫大巨蛋解套，並說服林洲民一起想辦法。此外，簡舒培質疑，先前都審決議大巨蛋容留人數就是59833人，林洲民卸任後有開過三次都審會，但都可以看到遠雄拿出70000容留人數。

周玉蔻表示，前馬市府財政局長李述德當時好像也是相同的情形，且是在柯文哲任內抓起來的。簡舒培表示，這次聽到這錄音檔，就覺得當時只有一個李述德，但柯文哲身邊有多少個李述德？「我要是柯文哲我會生氣這點，而不是生氣錄音檔從何而來。」

簡舒培凌晨在臉書PO文，該場會議沒有會議紀錄，與遠雄密會也沒有會議紀錄，並指柯文哲在質詢中，惡意用竊聽轉移焦點，誰提供錄音者成為重要問題，但她有義務保護消息來源，她保證錄音證據來源絕不是竊聽，當天參加會議的共有20多人，包括局處首長及基層公務員，面對長官有恃無恐的喬蛋，與會者錄音自保者恐還不止一人。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法