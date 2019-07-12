全美台灣同鄉會致公開信 歡迎蔡總統過境

2019-07-12 11:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文啟動「自由民主永續之旅」，正過境美國紐約。全美台灣同鄉會於美東時間11日晚間發表公開信，歡迎蔡總統過境。同鄉會表示，此次蔡總統過境的高規格，顯示台美關係已然回暖、恢復緊密。而在中國打壓、滲透台灣之際，同鄉會鼓勵鄉親熱情接待，因為這是向美國與世界展現海內外台灣人團結一致的決心。

蔡總統11日啟程率團訪問加勒比海友邦國家海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜。總統去程過境美國紐約兩晚，目前已抵紐約，返程則將過境美國丹佛兩晚。

全美台灣同鄉會於美東時間11日晚間發表公開信，歡迎蔡總統過境，同時鼓勵各地鄉親踴躍前往為總統接風洗塵。

同鄉會在信函中強調，同鄉會對蔡總統的接待，並不是為了表示對蔡總統個人或民進黨的支持，而是向美方及世界傳遞海外台灣人團結一致、抵抗中國壓力、堅定台灣主體意識的決心。

【全美台灣同鄉會歡迎蔡英文總統過境美國公開信全文】

蔡英文總統將於今日訪問中美洲友邦，並將過境美國紐約及丹佛等地，全美台灣同鄉會特此表示歡迎，並鼓勵各地鄉親踴躍前往為總統接風洗塵。此次蔡總統過境的高規格，在在顯示出台美關係在斷交四十週年之際已然回暖。在中國在全球打壓台灣國際空間，在台灣國內進行滲透統戰，試圖操弄明年大選之時，鄉親的熱情接待也將展現海內外台灣人堅定抵抗外來侵略的意志。

同鄉會對蔡總統的接待，非為表示對蔡總統個人或民進黨的支持。而是為了向美方及世界傳遞海外台灣人團結一致、抵抗中國壓力、堅定台灣主體意識的決心。半世紀來，同鄉會鄉親無私犧牲，為的是台灣的民主人權發展與主權獨立。然而這些台灣人所珍視的價值，近年來已逐漸受到內外勢力的威脅。數十年來，中國始終不放棄武力犯台。十數年來，中國憑藉崛起國力在全球開展「銳實力」攻勢。一方面延續打壓台灣國際參與空間，更以龐大市場潛力、國營企業海外投資、一帶一路等軟性攻勢逼使各國政府、國際組織、私人企業、學校等組織將台灣改名。尤有甚者，中國以從各國盜竊之技術，及對國內人民維穩手段，兼之不斷翻新的資訊戰戰術，對台灣在內的世界各國進行「統戰」或「政治影響力」攻勢。去年台灣地方選舉，即為中共統戰的一次成功實驗。中國對台灣的新形態統戰，最近也成為各國政府、媒體及學界高度關注的重要案例。

所幸今日美國從戰略模糊時代走入戰略清晰時代，在兩岸政策上已不再任由中國予取予求。而是透過一系列的友台政策及法案，讓國際上委屈多年的台灣人重新獲得來自美方最堅定的支持。在國會方面，透過《對台六項保證》決議案及《台灣旅行法》及《亞洲再保證倡議法案》的通過，再次確立了美國對台灣的安全承諾、提升了台灣國際地位、並將台灣視為美國印太地區的重要盟友。在軍事上，美國透過歷年的《國防授權法案》不斷提升對台軍事合作及軍售項目的規格，成為台灣在面對中國軍事威脅的重要後盾。而美國從國會到行政部門在反制中國全球政治影響力行動時，也注意到中國對台與日俱增的統戰威脅，積極提出法案及政策協助台灣在商業及媒體方面抵制中國統戰。更緊密的台美同盟關係，除了仰賴台美政府間的合作，更繫於台美人在地方上不斷奔走，為台灣發聲。

然而美國對台灣的支持，除了美國基於自身國家利益以及台灣本身戰略地位考量，也在於台灣人如何表現自己是美國得以倚賴的可靠盟友。其中的關鍵，除了在國內立法上防止台灣內部的中國代理人配合中國統戰，更在於堅持台灣意識的台灣人及海外鄉親能否凝聚意志，與理念相同的國際友人抵抗中國侵略。同鄉會關注的，不是蔡總統個人的政治前途，不是民進黨支持度的拓展提升。而是台灣是否能維繫主權獨立地位，是台灣人是否能在世界上成為昂揚挺立的偉大民族。尤其蔡總統此次過境紐約及丹佛，同鄉會的接待與其說能拉抬蔡總統個人聲望，而是更能提升台灣人作為民主政治、自由經濟、人權燈塔的成功故事形象，並對支持台灣的國際友人表示台灣人的熱情與感激。

紐約是美國第一大城，是世界金融中心及媒體重鎮，也是聯合國總部所在地。各國政要造訪美國，紐約都是必訪之地。對台灣總統而言，造訪紐約對於美方給予僅次造訪華府的極高待遇。2001年陳水扁總統過境紐約、與市長朱利安尼會晤，都創下台灣總統訪美規格的記錄，也顯示當時小布希政府對台灣的強力支持立場。而此次在睽違十幾年後，蔡總統將再度過境美國，除了意味著台美關係已恢復當年那般緊密，也宣示台灣並非美國「貨架上的商品」。更特別的是，在上任後任命多位友台官員、通過多項友台政策的川普總統即出身並發跡於紐約。川普當選之初，各國政要為與其見面紛紛造訪紐約。今日蔡總統過境紐約，政治意義非凡。

透過此次蔡總統過境丹佛的機會，鄉親更能展現台灣人不忘國際友人的支持，「吃人一口、還人一斗」的美德。丹佛是科羅拉多州首府，而科羅拉多州參議員賈德納（Cory Gardner）近年來是美國國會最重要的友台議員之一。賈德納提出的《台灣國際參與法》、《台北法》，都試圖提升台灣國際參與空間及鞏固邦誼。去年底通過的《亞洲再保證倡議法案》，更定義了台美關係在新時代更鞏固的盟友關係。而賈德納近年來除了透過四度訪台展現對台灣的深厚情誼，更曾與多位參議員聯名致書眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），希望邀請蔡總統在美國國會聯席會議上發表演講。同鄉會在丹佛對蔡總統的歡迎接待，也將會是對挺台不遺餘力的國際友人最大的肯定。

美國前空軍參謀長范登堡（Hoyt Vandenberg）有言：「政治止於大洋之濱」（Politics stops at the water’s edge）。台灣作為一蓬勃發展的民主國家，早已獲得舉世認可。無論台灣國內政局競爭如何激烈，在國際觀察者眼中都是民主政治競爭常態。然而見微知著，海外台灣人展現的凝聚力，更是台灣走向正常國家的明證。海內外猶太人平時在國內政治上的岐見並不小於台灣。然而當以色列總理在海外媒體受辱時，猶太人終能放下岐見，施壓媒體道歉。以色列作為受盟友信賴，受對手敬畏的精悍效果，根本就在於此。期待台美人鄉親透過此次對蔡總統的歡迎接待，除了與平時散居各地的老朋友團聚，也向美方、向世界、更向中國宣示，台灣人的凝聚力，不容外來敵對勢力分化！

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