韓國瑜出訪賺錢、小英撒錢？ 蔡英文：受人幫助有義務回饋

蔡英文表示，外交援助並不是撒錢：「我覺得台灣人要是照你那樣講喔，那就不是我熟悉的台灣人」。（圖擷取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

2019-03-26 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「海洋民主之旅」今（26）日於馬紹爾群島出席「太平洋婦女領袖聯盟會議」，會後進行隨團記者茶敘。針對有聲音稱高雄市長韓國瑜出訪是賺錢，蔡英文則是撒錢，蔡英文強調，外交援助並不是撒錢，台灣早期也受到很多國家的照顧才有今天，因此有回饋的義務：「我覺得台灣人要是照你那樣講喔，那就不是我熟悉的台灣人」。

感謝友邦力挺 仗義直言反對一國兩制

蔡英文表示，這次出訪大洋洲友邦，感謝他們在國際上的支持，雙方也持續有很多合作計畫，特別在永續發展這一塊，有很多台灣可以借鏡學習的地方。此外，諾魯的總統面臨中國壓力，仍秉持民主國家思維力挺台灣，尤其是在太平洋論壇的仗義直言，反對一國兩制，這都是展現小國的勇氣，是國際社會挺台的力量。

而今天來到馬紹爾群島，這裡也受氣候變遷的挑戰，同時也致力於永續發展，如今天所參加的婦女培力會議，談論內容非常深入，討論問題的深度與廣度並不會比其他地方來的差，議題中也反映出該地區的問題，讓人感到印象深刻。

蔡英文說，台灣同為海洋國家，這些友邦的經驗值得思考，這次訪問中也把海巡署的相關同仁帶來，同時也與帛琉、諾魯簽訂海巡合作協定，透過海洋研究與人道救援，讓印太地區夥伴能緊密串連。除此之外，這次出訪後會和其他理念相同的國家討論相關問題，讓資源能精準投注在大洋洲國家，讓合作計畫成果更明顯。

另外，由於出訪時間與高雄市長韓國瑜重疊，有人說蔡總統是護主權，韓市長是拚經濟，甚至有人簡化成「一個是撒錢，一個是賺錢」，對此有何看法？蔡英文對此直言：「我覺得台灣人要是照你那樣講喔，那就不是我熟悉的台灣人」，台灣是民主國家，講究民主自由人權，必須善盡對國際的義務。

蔡英文說，任何有一定開發程度的國家，對國際社會都有相對的投入，幫助世界上其他續要幫助的國家，台灣早期發展階段也受到很多國家的照顧，經濟才能蓬勃發展，因此也有回饋的義務。此外與其他國家相比，台灣的對外援助經費比例其實低很多，「如果台灣人把這當成撒錢，而不把這當成義務，這不是我認識的台灣人」、「我相信大多台灣人想法跟我一樣」。

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