蔡英文秀國旗徽章 反問郭台銘：我現在戴國旗帽是不是很奇怪？

2019-07-12 08:16

〔特派記者楊淳卉／隨行報導〕總統蔡英文啟動「自由民主永續之旅」，去程過境美國紐約兩晚。對於參與國民黨總統初選的鴻海前董事長郭台銘在蔡總統出訪前一度要送國旗帽，外衣別著中華民國與美國兩國國旗徽章的蔡總統說，「你們覺得我現在戴一個國旗帽是不是會是很奇怪的事情？」徽章確實一個是蠻合適代表我們國家的東西。

蔡總統11日啟程率團訪問加勒比海友邦國家海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜。去程過境美國紐約兩晚，返程過境美國丹佛兩晚。蔡總統於美東時間11日下午抵紐約後，第一個公開行程是出席友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會，會前並接受媒體訪問。

過境停留美國期間，訪團成員外衣皆別著中華民國與美國兩國國旗徽章。對於郭台銘在蔡總統出訪前一度要送蔡總統國旗帽，蔡總統說，「你們覺得我現在戴一個國旗帽是不是會是很奇怪的事情？」徽章確實是一個蠻合適代表我們國家的東西。

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