柯P公宅政策轉彎 議員：不如直接發給年輕人租金補貼

2019-07-04 00:06

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲四年前喊出「4年2萬戶、8年5萬戶」公宅支票，如今變成8年4萬4700戶「多元提供」，被批政策跳票，台北市議員游淑慧發現，興建二萬戶公宅需花1000億，北市府甚至計畫向銀行借貸665億元的住宅基金，每年需繳6億利息，該政策不僅是跳票，根本一開始就是錯誤，她認為直接將1000億補貼給年輕人會更有感。

台北市都發局表示，目前盤點興建、發包、規劃中的公宅為1萬9802戶，市府也有去內政部協調國有土地是否有釋出可能，台北市取得空地有難度，但市長認為蓋公宅需持續做，不是蓋完兩萬戶公宅就停止，都發局持續做滾動式規劃。

柯文哲在2012年3月拋出「4年2萬戶、8年5萬戶」，該年7月柯參訪南韓脫口說「8年5萬戶不知道怎麼夢到」，柯又在2017年3月被媒體問及「4年2萬戶」能否達標？柯稱「4年1萬8000戶開工」；都發局同年7月又將「4年2萬戶」定義，除實際完工、施工、規劃中公宅，連都市更新分回戶、捷運聯開宅也計入，可達1萬9802戶。

游淑慧表示，柯當初拋出公宅政策時，沒考慮無法執行的問題，且若執行後果會相當嚴重，市府興建二萬戶公宅，若不包含土地成本，需花近1000億，按市府規劃需向銀行借貸665億元的住宅基金，光是1.1％的利息，每年又多了6億多，柯宣稱還債520億，一方面又向銀行借款，若要蓋到5萬戶，市府恐得花3、4000億。

游淑慧指出，市府稱蓋公宅是為了居住正義給年輕人居住，卻每年都調漲租金，市府還要補貼租金，根本就是連鎖性的荒謬政策。游淑慧認為，市府乾脆直接發放1000億的租金補貼給年輕人，才會讓人對政策有感，台北市不是沒有多餘的住宅，柯文哲不該在政策開始後，發現無法執行，才改口空屋還有6萬戶，因此不需蓋公宅。

游淑慧說，未來台北市兩萬戶住宅在30年後也將變成舊房，還需維管、整修，她認為，市府應思考公宅興建完成後需要多少經費來維管，倒不如利用閒置空屋，實際補貼年輕人租金，讓民眾更有感。

上屆任期結束前曾質詢過公宅跳票議題的議員許家蓓表示，柯文哲公宅數字下修一變再變，難讓年輕人有感，甚至有多處公宅不斷流標，像是信義區的三興段基地出現7次流標慘況，市府需檢討流標機制，也需想辦法解決投標意願低的問題，將台北市公宅政策做得更完善。

議員吳沛憶也說，8年5萬戶公宅是柯文哲4年前的承諾，今年在議會質詢時坦承進度落後，但承諾公宅目標絕不會下修，言猶在耳，如今承諾再次跳票，令人質疑柯市長是否無心市政，居住正義淪為口號，若柯市府公宅目標確實失敗，應誠實面對議會、坦然向市民說明，不該繼續立場搖擺，犧牲市民權益。

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