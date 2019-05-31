議員批公宅租金高 柯文哲認：沒照顧到最窮的10％

2019-05-31 17:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲開出8年5萬戶的公宅政策跳票，日前又脫口說，「空屋那麼多，不用蓋那麼多公宅」，引發議論。台北市議員周威佑今天下午在議會總質詢指出，公宅與空屋是不一樣的，兩種政策要思考做權衡，他也發現現行公宅租金依照周邊市場行情打85折，但部分地區行情高連帶公宅單價高，同樣入住公宅卻有不同租金，沒辦法照顧到經濟最低層的民眾。

對此，台北市長柯文哲說，原則上公宅租金還是市價85折，因為考慮到市場性問題，不能太低，但他坦言，目前公宅政策對於最窮的10％人沒照顧到，所以計畫要蓋比較便宜的公宅給這些人住。

周威佑提到，部分經濟條件不好的民眾面臨租屋歧視，有些房東認為這些人是否會糟蹋房子，因而房子價值會下跌，歧視租房的老年人或身心障礙者，隱身在一般公寓的老人養護所，都會遭到其他住戶抵制，所以柯文哲要釋出空屋取代興建公宅，他認為柯P要思考一下。

周威佑指出，目前公宅單價根據市價打85折，要是公宅旁邊有中正國中或金華女中等學校，該區房屋市價高，住這邊公宅就要付比較高的租金。柯文哲說，內部確實有討論過，但這是自由市場，所以85折OK，租金問題有租金補貼，但要思考有需要那麼貴的公宅嗎？

周威佑說，公宅與空屋政策要思考權衡，公宅照顧最底層的民眾，他直言，公宅並不是自由市場的產品，是政府公權力介入市場、提供市場以外的產品。

柯文哲答詢回應，他可以跟周來辯論，如果北市公宅數量跟荷蘭一樣達到30幾％，是可以思考，他舉例台大醫院醫療費用不高，但你有關係就進得去，所以市府就算有能力蓋到5萬戶，在市場還是相對少數，沒辦法完成市民所託的社會褔利政策。

目前都發局針對承租公宅的民眾收入推出分級補貼，周威佑指出，青年公宅套房型租金8100元、一階補貼後的租金是3400元，新興公宅租金8500元、一階補貼後的租金是3000，但租金高的，一階補貼的租金也應該比較高才對，這個邏輯在哪裡，他不懂。

柯文哲說，因為人數不一樣、收入不一樣，但他強調公宅租金考慮市場性，租金就是市價的85折，然後租金補貼問題，最窮的沒有照顧到，要蓋比較便宜的給這些人住，在市府內有討論。

此外，周威佑建議，目前市府有許多市有非公用房舍，可以整修納入包租代管，釋出到租屋市場，但要限制承租人資格，不要連家財萬貫都能租。

柯文哲認同說，修一修拿出來用；不過，市府副秘書長陳志銘則說，公有房舍沒辦法參加包租代管，民間是可以，要看內政部能不能讓公有房舍加進來。

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