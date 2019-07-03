柯P要找阿妹到北流跳兩場 議員批舞台音響還未發包

2019-07-03 21:43

〔記者郭安家／台北報導〕台北流行音樂中心表演廳容納6千人，但台北市政府被質疑，今年4月僅找1400人參與功能測試演唱會；台北市長柯文哲當時表示，會慢慢加壓測試到最大容量，邀張惠妹跳兩場。台北市議員秦慧珠今揭露，北流休息室、專業舞台燈光音響等設施至今未發包，預估明年2月才改善，質疑能如期明年第1季完成軟硬體改善？呼籲柯勿消費藝人，做好壓力測試。

秦慧珠指，現在除北流表演廳主體工程拚明年第一季驗收，4月演唱會功能測試後的各項改善工程，除燈光照明補強、迴路控制系統調整、階梯止滑與修補、指標系統調整等「功能測試後建議主題工程項目調整」，由工務局直接洽原廠商議價辦理中，預定今年12月完工。至於電動升降舞台於6月決標，亦可於今年12月完成。

但她表示，舞台布幕、演出者休息室、辦公室規劃等室內裝修工程，及設置專業舞台燈光音響，至今尚未完成發包，文化局估明年1、2月才能改善完成，令人堪慮能如期於明年第一季完成軟硬體設施改善？

秦慧珠說，文化局未來未來僅辦一場壓力測試，即最快明年1、2月辦理壓力測試演唱會，但屆時若有軟硬體待改善，是否延誤表演廳預計第二季營運？尤其北流有地下鐵路行經，距捷運板南線地下軌道亦僅約300多公尺，若未經滿場流行音樂樂迷的跳動考驗，且驗收後再試跳，也會令人質疑小巨蛋跳動共震驚擾住戶是否再現北流

對此，文化局回應，今年下半年持續辦理裝設電動升降舞台、裝設專業舞台燈光音響、室內裝修工程，及4月功能測試後建議的主體工程調整項目，預定於12月底前完工、預定明年第1季辦理驗收、第2季正式開館營運，為確保場館運作順利，將於正式開幕前辦理一場滿載功能測試。至於是否找張惠妹跳兩場？文化局僅說，節目尚在規劃中。

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