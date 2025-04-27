全球關稅戰 賴清德20天密集座談、夜宴面板業者擬戰略

總統賴清德（前右1）近日持續與產業界座談。圖為他昨前往基隆大武崙產業園區產業座談。（總統府提供）

2025/04/27 19:30

〔記者陳昀／台北報導〕全球關稅戰延燒，據掌握，賴清德總統日前曾夜宴友達董事長彭双浪、台灣顯示器總會TDUA理事長柯富仁等面板上下游業者及相關公協會代表，商議後續產業發展策略，府院20天來密集舉辦十多場產業界座談，總統這週末仍持續與產業、醫界座談，印證賴日前所說的「當在野黨在進行政治攻防的時候，國家已經繼續向前走」。

賴清德昨前往基隆大武崙產業園區產業座談，今則赴台北榮總出席一年一度的「健康台灣全國論壇」，3小時全程參與並與醫界交換意見；據透露，兩個行程核心都是「傾聽與請益」，面對不同面向議題，賴總統都相當注重廣納各界建言，政府是否與民間站在一起，前者是要和產業共同因應關稅變局拚經濟，後者是與醫界共同推動健保改革，促進國人健康。

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因應美國總統川普宣布對等關稅政策，賴總統啟動產業傾聽之旅，據了解，府院20天來已舉辦十多場產業座談，走訪台灣頭到台灣尾，包含大中小微型企業，涵蓋傳產、養殖漁業、資通訊電子產業，賴在會中積極詢問「我可以幫忙解決什麼問題？」對內聽取業者心聲、對外推動公私協力，擬定台灣產業戰略佈局。

據透露，賴清德雖然沒有出席「Touch Taiwan 2025智慧顯示展」的開幕式，但4月16日曾宴請面板上下游業者及相關公協會，如友達董事長彭双浪、台灣顯示器總會TDUA理事長柯富仁等多位產業代表與會，共同討論台灣下一階段產業發展策略。

賴總統也把握在府內接見的機會與業界代表交換意見，如4月14日接見北科大系所友會，訪賓來自金融、科技、傳產、中小微型企業等；4月21日接見北美台商回國訪問暨投資考察團，訪賓們也都是台灣投資美國、深化台美關係的關鍵角色，賴也在這些場合與訪賓就台灣產業現況、台美雙邊談判討論，成為另類產業傾聽之旅。

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