公宅跳票「被他教壞」？ 張景森嗆柯P：別為轉變找藉口！

2019-05-20 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（20日）赴議會進行專案報告，針對公共住宅政策跳票，他稱「8年5萬戶」公宅政見是行政院政務委員張景森（前柯文哲競選團隊政策總監）「教壞的」。對此，張景森駁斥，強調柯文哲應該為成功繼續找方法，不要急著為轉變找藉口！

張景森2014年台北市長選舉曾擔任柯文哲競選辦公室政策總監，他今（20）日晚間在臉書表示：「5年前柯文哲競選市長，我帶領的競選政策團隊和社會住宅團體討論的結果，提出來8年要興建5萬戶公共住宅的政策。」

張景森說，4年來在拼命三郎副市長林欽榮和都發局局長林洲民的努力下，台北市已完工、施工中、已決標及招標中、規劃中在內，有1萬9802戶公共住宅，台北市新的公共住宅只要推出，都供不應求，中籤率只有2%到6%，可見公共住宅符合年輕人的需要，而且極為欠缺。

張景森指出，雖然柯文哲第一任只有約兩萬戶，成績沒到滿分，但已經是全國第一，政府直接興建公宅當然困難重重，但柯第一任內，市府的努力大家都看得見，許多困難也由中央出面協助，中央地方合作一起解決。「第二任如果繼續努力，就算最後沒有達成5萬戶的目標，也將創下地方政府有史以來最好的成績」。

張景森直言，可惜柯文哲第二任時，林欽榮和林洲民都去職，人去政息，市政府拼勁不再，柯對興建公共住宅似乎不具信心。他認為，「柯市長應該從人民的需要看到自己的責任，為成功繼續找方法，不要急著為轉變找藉口！」

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