5萬戶公宅得撒4000億 議員諷柯「跳票跳得好」

2019-05-17 21:26

〔記者林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲公宅政策不斷修正，最新版本為4萬4700戶「多元提供」。北市議員游淑慧指出，按市府規劃，興建2萬1000戶公宅需投入的總經費達1600億，其中870億需借貸，利息要257億，認為柯自豪還債520億，卻要借更多的錢蓋公宅，且若真的要蓋5萬戶，得花4000億，諷刺地說「跳票跳得好」。

游淑慧質疑，柯文哲原先提出「4年2萬戶，8年5戶萬」，但她僅看過市府評估2萬戶的經費，從未看過5萬戶的版本，是否早就知道5萬戶是不可能的目標？

都市發展局表示，前4年確實是以2萬戶為目標來進行，但興建公宅與土地取得有密切關聯，遂有針對市府公有地、國有土地做過通盤檢討。

游淑慧批評，這代表市府從來沒有評估過5萬戶這個數字，但在住宅基金業務預算書當中，為何還是提到8年5萬戶？

都發局解釋，以住宅存量來看，5萬戶是理想目標，2萬戶是目前盤點出來的數字，因為在編列預算上，考量到用地問題，還是要核實一個基地一個基地編列。

游淑慧表示，柯文哲曾說要借1000億來蓋公宅，但從預算書來看，2萬1000戶的經費就超過1600億，其中870億要靠借貸，利息達257億，若要蓋5萬戶，等於得花4000億，超過北市債務餘額近3倍。

都發局說明，目前僅有編列預算，還未開始借貸，今年編列借69億，時程至2023年。游淑慧說，柯4年自豪還債520億，連任後卻要狂借870億，加上土地若全被拿來蓋公宅，其他城市需求通通無地可用，諷刺地說「5萬戶跳票跳得好」。

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