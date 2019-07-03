洪慈庸批盧市府不及格 談國民黨初選大喊：非韓不投！

2019-07-03 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量昨（2）日晚間播出由「人渣文本」周偉航主持的《時力渣水表》第三集，節目中邀請立法委員洪慈庸暢談對於2020立委連任之路的想法；除此之外，洪慈庸也在節目中痛批台中市長盧秀燕在潭雅神后區的施政表現完全不及格，談到國民黨總統初選時，她更開玩笑大喊「非韓不投」。

時代力量中央黨部於昨日稍早才宣布通過洪慈庸的提名，洪慈庸表示，近日內會宣布參選連任。對於2020的選戰，她抱持樂觀態度，只說希望在選舉的過程中依然能撥出時間和女兒相處，不要錯過女兒長大過程中的任何一刻。她苦笑說，擔心以後小孩認不出她來。

節目中，周偉航以是非題考驗洪慈庸對於選區以及立院提案的了解，洪慈庸輕鬆拿到滿分，對於地方細節如數家珍，觀看直播的網友不斷留言「太強啦！」、「作弊吧！」洪慈庸則表示，身為立委，選區和立院的問題都非常基本。

不過，洪慈庸雖然面對是非題輕鬆過關，但最後卻被「黃國昌、邱顯智、林昶佐年齡比一比」難倒，而被迫戴上搞笑鬍子眼鏡，周偉航也戴上擬真韓國瑜頭套，洪慈庸直呼太噁心，「是史上最惡劣懲罰」。

進入網友提問部分時，被問到下週國民黨初選將會支持誰時，洪慈庸也笑答：「非韓不投，無韓郊遊」！最後被問到對於2020大選的看法時，洪慈庸希望時代力量在2020成為國會內真正的「關鍵少數」。

她表示，目前時力在立院的5席尚不能發揮關鍵的作用。洪慈庸說，希望明年至少選上10席，才能夠成為影響國、民兩黨的重要勢力。她也向民眾喊話，希望讓時代力量繼續在國會守護台灣民主。

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