上節目解釋「小綠路線」 黃國昌透露：希望韓國瑜出線

時代力量黨中央粉絲專頁於昨（18）日晚間推出《時力渣水表》直播節目，由筆名「人渣文本」的輔仁大學助理教授周偉航主持，邀請時代力量立委黃國昌，讓黃國昌透過直播正面回應這陣子時代力量的「小綠」風波。（擷取自「時代力量 New Power Party」的直播影片）

2019-06-19 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量黨中央粉絲專頁於昨（18）日晚間推出《時力渣水表》直播節目，由筆名「人渣文本」的輔仁大學助理教授周偉航主持，邀請時代力量立委黃國昌，透過直播正面回應這陣子時代力量的「小綠」風波；黃國昌在節目中也表示，希望國民黨2020初選由高雄市長韓國瑜出線，「因為他（韓國瑜）輸的機率會比較高」。

直播中，兩人針對兩大黨總統候選人民調作分析，對於民進黨初選結果由蔡英文勝出，黃國昌僅表示「恭喜」；但對於國民黨初選，他直接表示「如果線拉長一點我會希望韓國瑜出線，因為他輸的機率會比較高」，並直言「郭（台銘）雖然有各樣的問題，但我認為他不會是個好打的對手」，黃國昌也看好郭台銘在之後的初選可能追近韓國瑜。

針對時代力量在選戰中與兩大黨的關係，周偉航也犀利發問，要黃國昌解釋日前所說的「小綠路線」究竟為何？還拿出預先準備好的字卡提問「時力黨公職入閣」是否算親綠？黃國昌回應，這種狀況要看是什麼樣的狀況入閣，條件是否公開？黃國昌最後也強調，在地方選舉中，和不同黨派的互動實屬正常，包含黨公職是否入閣、或是否為不同黨派候選人站台，應以個案討論，不能一以概之。

對於周偉航追問黃國昌對館長週末直播中喊兩岸一家親的看法？黃國昌回應，他絕對不認同兩岸一家親、也不認同兩岸同屬中國人，這是中共統戰伎倆。但他佩服館長即使少賺很多錢，仍然堅持立場對抗統媒。黃國昌認為，只要在議題上有相同的理念，當然都是站在歡迎的立場。

至於網路上許多對623遊行的疑慮，黃國昌乾脆地表示「這活動我負責」，也號召更多人在週日一起站出來，守護台灣民主。

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