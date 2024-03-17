衛福部兒虐檢討補件提供完整時序 廖偉翔再批：千錯萬錯別人的錯

國民黨立委廖偉翔再批「千錯萬錯別人的錯」，衛福部就是忽略檢討自己。（圖取自廖偉翔臉書）

2024/03/17 14:35

〔記者林欣漢／台北報導〕台北市1歲男童疑遭保母虐死事件引發社會高度關注，衛福部將於明天至立法院社福及衛環委員會進行專案報告，但檢討報告僅2頁，引來在野立委諷刺「不如用ChatGPT寫」；衛福部今天補件報告資料，提供「待出養童受虐致死案件服務時序表」，不過時序檢討內容僅點名雙北市府、兒盟等單位，在不同時間的服務紀錄，國民黨立委廖偉翔再批「千錯萬錯別人的錯」，衛福部就是忽略檢討自己。

廖偉翔表示，衛福部專案報告過於簡陋，該時序表所指涉單位都是中央之外的單位，衛福部把手指向別人，忽略檢討自己，千錯萬錯別人的錯，結果就是社會安全網越補越大洞，期待行政院長陳建仁與衛福部長薛瑞元能夠言行一致，不要說一套做一套，把責任推給地方政府跟社工承擔。

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國民黨團書記長洪孟楷也說，衛福部報告的真正內容只有區區一頁半，檢討的9點裡面有6點都在要求跟檢討地方政府，其中3點還是沒有具體時程、經費跟計畫的空話，這樣的報告好意思拿出來嗎？

洪孟楷說，當全國人民都在關注這件事情，希望中央地方各自更努力，社會安全網補破洞，預防潛在虐童案再次發生，身為主管機關的衛福部卻是這樣的態度，只會指責別人不願檢討自己，這樣的衛福部能讓人放心嗎？這樣的檢討報告，不如不做，「用ChatGPT寫都比較好」，這樣的空話難以想像是主管機關提出的，因此他要求衛環委員會應把報告退回、部長薛瑞元要向國人道歉。

國民黨文傳會主委李彥秀指出，決策無能，處理沒有同理心，結果就是基層兒專責醫師憂遭獵巫，掀退出潮；社工鬧人力荒、留不住人，在崗位上的，則是孤軍作戰，常因個案未及承接而自責。

李彥秀表示，總統當選人賴清德說，「讓孩子安全健康長大是政府的責任」、「別讓社工在第一線獨自面對」。台灣人民聽膩了文青語言，也厭倦了口號治國。請挽起袖子，做些實事，才真的能每個孩子都健康快樂的長大。

衛福部補件報告資料，提供「待出養童受虐致死案件服務時序表」，不過時序檢討內容僅點名雙北市府、兒盟等單位，在不同時間的服務紀錄。（圖由廖偉翔國會辦公室提供）

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