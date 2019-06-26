尷尬！稱時代力量絕無派系鬥爭 邱顯智秒遭測謊機打臉慘電

2019-06-26 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量日前推出《時力渣水表》直播節目第二集，由筆名「人渣文本」的輔仁大學助理教授周偉航主持。該集節目則由時代力量黨主席邱顯智擔任嘉賓，藉由直播回應近期時代力量是否自推總統候選人的「內鬥」風波。被問到時代力量內部是否有派系鬥爭，邱顯智斬釘截鐵表示「沒有啦！」，卻被測謊機認定說謊、慘被電擊，讓邱顯智當場尷尬大笑。

直播中，兩人針對時代力量近日爆發的「路線之爭」展開討論。邱顯智強調，時力不會當「小綠」，一定會走出自己的路。他也表示，已經和黃國昌及其他黨內決策委員達成路線共識，時代力量絕不是靠跟其他政黨、勾肩搭背才能生存。至於時代力量是否會自提總統候選人，邱顯智則笑回，光報名費都付不出來了。

節目中周偉航搬出測謊機，檢驗邱顯智是否認為時代力量內部有派系鬥爭，邱顯智斬釘截鐵表示「沒有啦！」，卻被測謊機認定說謊、慘被電擊，讓邱顯智尷尬大笑，高聲叫苦，周偉航則在一旁大叫「時代力量有派系鬥爭」！接著問到，認為林昶佐和黃國昌有不合嗎？邱顯智表示「沒有」，也再度慘遭電擊，讓周偉航在一旁大呼「邱顯智認為黃國昌和林昶佐不合」！

兩人也談到近日發生的長榮罷工事件，邱顯智期待長榮能認真面對空服員的訴求，希望外界能停止抹黑、攻擊工會。至於蔡英文執政時期的勞動政策改革究竟是好還是壞，邱顯智則表示，過勞問題確實存在，現階段政府的勞動政策仍有許多面向可以改善。他期許未來政府能給勞工更多保障。

身為主席，邱顯智短期內有許多行程，下週就預計要到美國進行巡迴演講，回台後也將馬不停蹄接著全台巡迴，為各地候選人拉抬聲勢。邱顯智笑稱，眼前最急迫的任務，其實還是募款，必須「努力化緣」，補足2020的選戰資源。他坦承接黨主席後壓力很大，不過面對2020的選戰他有十足的信心，在黨內同仁的協力之下，一定會在立法院有所斬獲。

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