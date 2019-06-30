郭台銘「網路好感度」贏韓國瑜 但2人「正面」都輸他...

2019-06-30 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘、高雄市長韓國瑜今（30）日分別在板橋、新竹舉辦造勢活動，引發許多網友熱烈討論。根據「網路溫度計」統計，「網路好感度」方面，郭台銘力壓韓國瑜。

國民黨黨內初選競爭火烈，韓國瑜與郭台銘被視為網路聲量最高的候選人，根據「網路溫度計」自今年1月1日到6月29日的統計，郭台銘4月17日宣布參選後，「網路聲量」便直線攀升，而後又漸漸下滑、波動，韓國瑜的網路聲量則是呈現較不穩定的趨勢。

韓國瑜的「網路聲量」至今仍居冠，但在「網路好感度」方面，卻是郭台銘以6.87分（好感度滿分10分）拿下冠軍，韓國瑜則以6.67位居亞軍，行政院副院長陳其邁以6.62分位居第3名。

「網路好感度」方面可細分為正面、中立與負面，郭台銘「正面好感度」22％、中立51％、負面27％，韓國瑜正面20％、中立49％、負面31％，陳其邁「正面好感度」則有26％。

「網路溫度計」指出，自6月1日以來，郭台銘的網路好感度領先韓國瑜至今；不少網友認為，韓國瑜日前的「軍公教年金改革爭議」、「空頭支票承諾」以及「時事處理問題」等等，都是使他好感度下滑的主因。

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