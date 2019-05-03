台灣制憲基金會民調：柯韓或柯郭參選 賴均小贏蔡

2019-05-03 11:59

〔記者蘇芳禾／台北報導〕由獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會今天發布民調，不過辜寬敏因感冒未癒而未出席。民調顯示，若以高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲為對手，藍白綠「三咖督」的狀況下，則前行政院長賴清德以30.5%贏蔡英文28%，賴領先幅度2.5%，在誤差範圍內；若以柯文哲、郭台銘為對手，則賴清德以30.9%贏過蔡英文的27.6%，領先幅度3.3%。

民進黨、國民黨總統初選持續進行中，包括兩岸政策協會和台灣制憲基金會都在今天上午發布民調，根據兩岸政策協會民調，在假定柯文哲參選的情況下，不管代表國民黨參選的是韓國瑜或是郭台銘，蔡英文的對比式民調均首次贏過賴清德。

台灣制憲基金會的民調分別調查若台北市長柯文哲參選總統的狀況下，國民黨分別派出高雄市長韓國瑜或郭台銘參選，與民進黨分別派出蔡英文總統與前行政院長賴清德的數字。

根據制憲基金會民調數字，若柯文哲參選，國民黨派出郭台銘，則賴清德以30.9%贏蔡英文27.6%，領先幅度3.3%。不過若是以黨內互比來看，賴清德（47.3%）、蔡英文（32.0%）和上一次的調查結果相比，兩人支持度並沒有明顯的變化。

制憲基金會民調顯示，有51.4%的民眾對於蔡英文總統就任至今的表現感到不滿意。2020總統大選擬參選人，以「郭台銘」（48.9%）的知曉度最高，其次是蔡英文（48.5%）、賴清德（41.1%）。有42.7%的民眾對於民進黨延後總統初選民調的做法，感到不滿意。

至於總統國民黨黨內互比部分，仍以韓國瑜保持大幅度領先（35.1%）、王金平（19.9%）、郭台銘（17.3%）、朱立倫（14.0%）在後。

東華大學民族事務發展學系教授施正鋒表示，若柯文哲出來選，則小英跟柯文哲的重疊度較高，所以柯文哲操作棄保的機會較大。賴清德比小英能邊陲化柯文哲，韓國瑜也比較能跟柯文哲做區隔，若藍綠要夾殺柯文哲，賴清德和韓國瑜較有機會。在民進黨部分，基本上還是賴清德贏小英，可以看出習五條（習近平發表五點對台談話）之後，賴清德支持度有下降，蔡英文則是上升。

台灣守護民主平台理事宋承恩表示，絕大部分民眾，將選舉重點放在經濟，在全國性大選中，經濟議題還是有絕對重要性，像是美中台、主權等問題，重視的民眾比例仍較經濟議題低。

林廷輝表示，這份民調是在郭台銘宣布參選一週後進行，所以郭台銘知名度甚至比蔡英文、賴清德知名度高，不知是否因為如此，在三咖督狀況下，郭台銘還有一定支持度，會不會隨著時間拉長而改變，值得關注。而經濟議題仍然主導選舉。

對於兩岸政策協會的結果，趨勢民調研究總監關智宇回應，不知道兩岸政策協會的題目順序怎麼設計，他們的調查是模仿初選模式。至於蔡英文總統的滿意度題目，是放在初選民調的前面，是暖身題。

本民調委託趨勢民調公司在4月25日至4月26日晚間18:30至22:00之間以分層比率隨機抽樣法進行調查，有效樣本1069份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。

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