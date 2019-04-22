白綠合作抗郭、韓？柯文哲笑回：我才不要理你們勒

2019-04-22 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體民調指出，台北市長柯文哲的民調勝過總統蔡英文與前行政院長賴清德，柯文哲今（22）日因此被問到這是否代表白綠可能再度合作，一同對抗鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜？對此柯文哲笑回：「你們做你們的，我做我的，才不要理你們勒！」

柯文哲今早接受媒體聯訪，被問到《聯合報》最新民調指出自己勝過總統蔡英文與前行政院長賴清德，是否代表有機會再次白綠合作抗藍營？對此柯文哲嘴角上揚回應：「我不是講了嗎？你們做你們的，我做我的，才不要理你們勒」、「我今天還是七點半上班，每天做自己該做的事，時間到了再講」。

媒體又問，民調指出郭台銘比高雄市長韓國瑜吸引泛綠票的能力更強，若出線是否對綠營更危險？柯文哲則笑回：「你們每天問不一樣的題目，我答案都一樣，你們會不會覺得很煩？」

對於過去被問到是否參選總統時自己回答6月再決定，是否可能延後決定？柯文哲表示，登記的時後有去就是有，沒有去就是沒有，一樣深呼吸、放輕鬆，繼續往前走。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/