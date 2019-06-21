3份民調結果出爐！小英連任支持度超越郭、柯

2019-06-21 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕根據台灣指標民調、綠黨民調、美麗島電子報民調分別發布最新總統參選人支持度調查結果，蔡英文支持度均超過國民黨籍鴻海董事長郭台銘與無黨籍台北市長柯文哲，也在2份民調中贏過高雄市長韓國瑜。

綠黨民調 蔡支持度領先郭、韓

綠黨民調委託展新科技民調公司，在6月17日、18日以50%手機、50%市話抽樣方式進行調查，蔡英文、韓國瑜、柯文哲的支持度分別為31.8%、28.1%與26.0%；蔡英文、郭台銘、柯文哲的支持度則分別是30.6%、23.1%與25.8%，均為蔡英文領先。

台灣指標民調 蔡勝郭、小輸韓

台灣指標民調以全國年滿20歲的公民為調查對向，在本月16日至17日採用電腦輔助電話調查系統（CATI）進行電話訪問，共計完成1093份有效樣本，以95%信賴度估計抽樣誤差在正負2.96%之間。

蔡英文、郭台銘，柯文哲支持度分別為28%、31.4%、22.9%，不投票與投廢票5.4%，未明確回答12.3%；蔡英文、郭台銘、柯文哲支持度分別是28%、23.1%、22.3%，不投票與投廢票14.4%，未明確回答12.1%。

美麗島電子報民調 蔡勝過郭、韓

美麗島電子報民調委請畢肯市場研究股份有限公司執行電訪，調查對象是設籍桃園市、年滿20歲的民眾，在17日、18日執行電腦輔助電話訪問，有效樣本1070份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為正負3%。

民調顯示，蔡英文與郭台銘支持度分別是38.7%、32%，蔡也以41.5%的支持度勝過韓國瑜的33.5%；若加入台北市長柯文哲做互比式民調，蔡、郭、柯支持度分別為27.8%、19.6%、24.1%，蔡、韓、柯的支持度則分別是28.8%、26.6%、24.2%。

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