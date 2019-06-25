畢業生諷韓挨轟沒禮貌 他聲援學生：沒義務陪你演狗血大戲

2019-06-25 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日出席學生畢業典禮時，屢遭學生以言語或道具嗆聲，引發熱議。有人認為，學生的舉動有失禮數，不好好念書卻去碰政治。不過，外交官劉仕傑為學生打抱不平，質問「政治原本就存於日常生活，當然也存在校園裡。為什麼要視而不見」？他更認為，政治人物踏進校園前，本就該做好心理準備，「學生沒有義務陪你演一齣溫良恭儉讓的狗血大戲」。

劉仕傑今日在臉書PO文說，日前分享一名學生拿書嗆韓的影片，表示「有創意」後，臉書意外引發筆戰，有一派認為學生這樣做有失禮教，不好好唸書，校園不是表達政治意見的場合等等。不過劉仕傑坦言：「我覺得這些說法都很荒謬。」

劉仕傑認為，學生在畢業典禮時表達自己的政治意見，沒什麼不對。政治原本就存於日常生活，當然也存在校園裡。為什麼要視而不見？退一萬步講，市長獎、議長獎這些行之有年的東西，以及市長、議員跑畢業典禮場，不就是政治嗎？他說，政治人物踏進校園取暖，本來就該有心理準備，迎來的可能是掌聲，更有可能是噓聲。「學生沒有義務陪你演一齣溫良恭儉讓的狗血大戲」。

劉仕傑認為，學生貴在初心，在成長的過程中以行動實踐自己的想法，難能可貴。跟一些老人在進入職場後只剩下逢迎拍馬、唯唯諾諾比起來，「我們不是更應該鼓勵這些青芽，永遠記得現在挑戰威權的勇氣嗎」？他更質問，難道在你們的心中，只有服從、尊敬、聽話，才是乖寶寶嗎？

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