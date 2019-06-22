賴清德初選後首度公開露面 被問未來動向只說2個字...

2019-06-22 18:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前行政院長賴清德總統初選後就沒有公開行程，今天首度露面，到台南官田出席廣播節目的聽友會，支持者簇擁，外界解讀為「復出暖身」，媒體詢問之後的規劃與動向，他僅以謝謝來回應，未多做表示。

這場粉絲見面會湧入了約500人，賴清德抵達後，支持者熱情歡迎，爭相簇擁，一陣騷動，他上台致詞時，強調自己對台灣這塊土地的心願不會改變，感謝初選期間各縣市的鄉親們，以及民意代表的支持與幫忙。

媒體追問時，他表示，此行主要是參加好朋友的見面會，也歡迎大家多來台南旅遊，至於未來的動向，則未正面回應。

立委郭國文指出，賴是履行承諾，參加廣播節目的聽友會，感謝大家之前的幫忙，純與鄉親聯誼，沒有任何政治性。

郭國文表示，今年3月16日，立委補選期間，曾北上參加廣播節目「台灣羚聲」，當時與主持人阿羚相約，若順利當選，她將南下開辦粉絲見面會；後來因賴清德進行總統初選，大家時間都比較忙，才一直延到今天舉行。

郭國文說明活動的來龍去脈，主要是賴清德在初選時，也參加了台灣鈴聲的節目，阿羚提到將南下舉辦聽友會，邀請賴參加，今天他依約出席。

郭國文轉述，賴清德對於自己到場後，反而喧賓奪主，很不好意思，現場也沒有刻意安排聯訪，純粹是參加人家的聽友會。

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