蔡賴配？賴清德舅舅這樣說

2019-06-16 17:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨總統初選落幕，蔡英文總統贏得初選，外界有喊出蔡賴配的聲音，前行政院長賴清德的舅舅、基隆慶安宮主委童永今天說，賴清德敗選後公開喊出支持蔡英文代表民進黨競選連任，賴清德是正人君子、不是會求官的人，可是以他的歷練與聲望，應該給個位置，再幫民進黨、幫蔡總統打贏連任選戰，賴清德可以先休息，但是不應該閒置。

童永說，民進黨總統初選最後階段，賴清德堅持戰到最後一刻，端午節那幾天還碰到下大雨，賴清德站在吉普車上拚初選，真的很勇敢堅定，他這個當舅舅的十分不捨，可是他也只能在背後支持賴清德的決定與作為。

童永說，蔡英文與賴清德都曾到基隆慶安宮參拜，當時他曾經公開說，總統初選誰出線就支持誰，現在小英總統民調贏了，他當然支持蔡英文競選連任；童永說，雖然賴清德參與初選、挑戰蔡英文，可是初選過程中，賴清德都很有風度，毅力與決心也讓人佩服，他希望賴清德可以先休息一陣子，可是總統大選還是應該出來幫忙。

至於是否應該「蔡賴配」？或者是賴清德接黨主席輔選？童永說，「這是上面大人做決定」，他不知道；但是他知道賴清德不是個會開口求官的人，可是賴清德這麼多歷練，行政能力又強，童永希望賴清德應該出來再服務人民，輔選蔡總統順利連任。

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