蔡英文勝出》賴清德喊話「全黨務必團結支持蔡英文連任」

2019-06-13 14:12

［記者劉婉君／台南報導］民進黨總統初選確定由總統蔡英文勝出後，前行政院長賴清德下午第一個行程就是前往台南首廟天壇拜拜，賴清德說，他在第一時間已打電話給民進黨主席卓榮泰與蔡英文，表達接受初選的決定，同時也會履行承諾，支持民進黨的提名的候選人，全黨務必團結一致，支持蔡英文總統競選連任。

賴清德下午一現身就受到支持民眾歡迎及加油，賴清德先感謝初選一路走支持他的人，並以一鞠躬感謝，對於最後未能達成所託，帶領大家打一場守護台灣的選戰，也深感抱歉，不過歷史終將清楚記載，在台灣局勢險峻，民進黨最困頓的時候，我們基於對土地的使命打了一場漂亮的選戰。

他說，目前香港的局勢險峻，有100多萬的香港人走上街頭，香港政府已經定位為是一個暴力的活動，中國國家主席習近平也叫人民解放軍準備好，在台灣大敵當前的時候，民進黨的初選也應該要劃下句點，該是大家團結，打贏明年選戰，守護台灣的時候了。

賴清德指出，他剛剛已親自致電給民進黨黨主席卓榮泰，表達接受初選的決定，同時也會履行承諾，支持民進黨的提名的候選人，全黨務必團結一致，支持蔡英文總統競選連任。隨後他也親自致電給蔡英文總統，表達相同的決定，也勉勵蔡英文總統一定要加油，一定要打贏選戰，一定要成功守護台灣。

他說，他深愛台灣，因此要再次呼籲大家都能夠支持蔡英文總統，並且祝福，天佑民進黨、天佑台灣。

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