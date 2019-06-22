王金平與年輕人共舞 分享誠信、感恩、真愛與真包容

2019-06-22 12:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委王金平今天在高雄與年輕世代座談，除了與辣妹團一起跳舞，也透過自己人生經驗，分享誠信、感恩、言出必行、真愛與真包容的人生觀；針對外界質疑他對韓國瑜有不少埋怨？他笑說才不會呢，兩人互相敬重，而且他一直在幫韓國瑜，能在「高雄市長」做得有聲有色。

王金平今天在高雄舉辦翻轉台灣新世代座談會，吸引超過3百人擠滿現場，他先是與辣妹團一同跳舞，接著收到年輕支持者設計的Q版人形立牌，隨後則分享自己的人生經驗，並與現場學子互動、討論各種關於台灣的議題。

王金平提及自己的人生歷練時，特別講到他在師大畢業後，原本已答應前往高雄女中教書，後來被彰化進德中學（彰化師大前身）挖角，但他第一時間告訴進德，自己已經答應高雄女中，如果進德有需要，一定要高雄女中校方同意才行，因為「誠信」很重要，答應別人要做到。

王金平也談到與尹衍樑的師生情誼，他以尹衍樑事業成功後，幾度在師長面前下跪感恩、且頻頻捐款支助包括母校在內的許多學校建設，這是因為尹衍樑懂得「感恩」。

他進一步指出，尹衍樑在進德中學期間曾經與人打架受傷、事後找他幫忙療傷，他並沒向學校舉報，為尹衍樑包紮後，鼓勵他要上進，這才是「真愛」、「真包容」。

王金平在座談會前則被問到，是否對韓國瑜有許多埋怨？他笑說才不會呢，兩人相互敬重，他一直在幫韓國瑜做好「高雄市長」；對於韓國瑜要參選總統、以及韓國瑜被中學生嗆，王金平認為都應該尊重。

對於自己未來走向、脫黨參選是否選項？王金平說世事如棋、變化莫測，最後怎麼選，叫他講也講不出來，但是總之，就有這個機會，希望大家慢慢觀察、等待。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法