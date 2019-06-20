王金平稱國民黨國家立場跟民進黨一樣 網友馬上洗臉！

2019-06-20 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕日前宣布退出國民黨內初選的前立法院長王金平，近日開始辦起自己的直播節目「台灣金團結Taiwan Assemble」，希望「超脫三界」的自己能夠團結國民黨。今天他在臉書上再度針對藍營初選表示搖頭，還說其實國民黨的國家立場和民進黨一樣，馬上遭網友洗臉：「貴黨可沒像你這樣想...。」

王金平今晚在臉書上再提香港反送中事件，認為反送中一事成為民進黨的助力，當助蔡英文迅速穩定局面，團結綠營口徑一致對外，做好面對2020的準備。反觀國民黨還在亂局，敵我不分，讓王金平看了直搖頭，一再呼籲黨內團結。

王金平說，「維護主權、維持現狀是現在民進黨的主要論述」但國民黨竟被打成「親中政黨」，王金平直言他想讓大家知道，「兩黨的國家立場幾乎是完全相同的！」，指出「中華民國在世界上屹立108年，我們的憲法主張主權及於大陸，中華人民共和國憲法則主張主權及於台澎金馬，兩者有重疊的部分」，認為兩岸還可以坐下來好好談談定位，但強調「『中華民國』絕對不能去掉。」

網友可不像王金平想得一樣，紛紛說，「貴黨的立場跟您所說的不一樣喔，貴黨每個都在喊一國兩制、和平協議，基本上就是要消滅中華民國」、「 兩黨的國家立場到底哪裡相同，九二共識到底是什麼說說看啊，到底達成了什麼『共識』？」、「可是你們國民黨一直支持的九二共識，對中國政府來講，一中就是一國兩制，貴黨又一直停留兼洗腦自己和社會，九二共識是一中各表」。

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