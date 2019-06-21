王金平：跳出初選陷阱 連500萬都省了

2019-06-21

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平決定不參加國民黨總統初選後動向引人關注，他昨天接受廣播專訪時表示，自己仍參選到底、不會退黨，跳出陷阱後可以做很多事，「連五百萬元都省了」。他也說，可預見國民黨明年大選會被打成「親中政黨」，但至今沒聽到國民黨提出有利的對應說明。

被問到「反送中」助攻蔡英文總統時，王金平說：「這個大家都知道，難道不是嗎？」從年初習近平談一國兩制，到近期香港「反送中」，「都是在幫民進黨，尤其蔡總統加油送溫暖，讓她持續燃燒」，民進黨內部已消除對蔡的異議。

王金平說，民進黨已經開始輔選，國民黨卻還在初選，也預料得到會產生什麼衝擊。另可預期民進黨明年大選會持續炒作反送中議題，透過維護主權的論述把國民黨打成「親中政黨」，這些國民黨都應該設法對應、消除疑慮，至今卻還沒聽到有利的說明。

登革熱疫情 許舒博批韓卸責

此外，高雄市長韓國瑜先前為討登革熱防治經費連日槓上政院，不過，與王金平私交甚篤的前立委、全國商總副理事長許舒博在電視節目隔空打臉韓國瑜指出，中央、地方本來就該合作，「沒有人會說中央不給我錢，發生事情就要中央扛，那如果補助了又發生，你要不要出來承擔？」他表示，中央不給錢要對方負責的邏輯根本不對，最後都是市長要概括承受，地方政府不能拿申請不到經費來推託責任。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法