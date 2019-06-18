館長「反紅媒」遊行前開砲 黃國昌訪NCC要求廢《中天》執照

2019-06-18 12:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕本月23日由館長陳之漢及立委黃國昌舉辦的「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」將走上凱道，黃國昌今天先熱身，劍指中天，不僅在臉書嗆出讓旺中在台灣消失，更特別拜會國家通訊傳播委員會（NCC），直接提出要求依法廢止《中天電視》執照。

黃國昌表示，2014年反媒體壟斷告一段落之後，中天電視台6年執照到期申請換照時，很多學者包括他在內都強烈呼籲NCC駁回，而當時NCC所設置的審查委員會當中出席11名委員中，有6名判定中天是不合格的，但最後NCC沒有按照審查委員會建議，還是給了中天換照許可，但在其中提出4項許可附帶。

黃國昌接著說，過去幾年公民社會對NCC當初許可時所增加的條款是否有履行，一直要求確實執行，但NCC怠惰不作為，已經讓大家失望。而去年一連串事件後，NCC收到很多試聽大眾的投訴，才去想之前增加的條款是否有履行，並展開調查，結果清楚顯示，當時增加的附款都沒有履行。

黃國昌也提到，過去一段時間他向NCC調閱相關資料，也要求NCC回覆他，既然中天未履行，是否就應該按照行政程序法廢止執照，但是他很意外NCC給的回函，竟然只按照衛廣法規定命中天改正，所以他特別來拜訪瞭解，為什麼調查事實明確，卻不願意依法執行，是不是受到甚麼壓力困難？

對於遭媒體質疑干涉NCC行使獨立職權，黃國昌反駁，他今天是公開的來，NCC確實是獨立機關，但不代表權限行使不用經過國會、公眾監督，他跟NCC要求事項、法律依據在哪，都公開透明，也都放在臉書，有道理或沒道理，也可以接受社會公評。

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