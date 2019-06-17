反送中》為下一代自由而戰 台灣家長撐香港

2019-06-17 11:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣全國家長教育志工聯盟今天召集北中南東區家長代表，全員身著寫有「反送中」紅字的黑衣召開記者會，表達「台灣家長挺香港」聲音。高雄市家長教育改革協會榮譽理事長李忠霖強調，台灣站在自由法治世界和及威權世界的對抗分水嶺，今天以家長身份出來，就是要維護台灣現存自由法治機制，為下一代權利發聲。

香港《反送中》黑潮擴大，繼6月9日的百萬人上街抗議之後，昨（16）抗議人潮加倍逾200萬人，創下香港抗議史上新紀錄。

台灣全國家長教育志工聯盟今天召集北中南東區家長代表，全員身著寫有「反送中」的黑衣，在立法院召開記者會，高呼口號挺香港，「挺學生！挺香港！反送中！林鄭下台！」「民主自由、法治人權、台灣家長挺香港！」

聯盟理事長吳福濱強調，香港示威是民主國家罕見的，因為香港訴求50年不變的一國兩制，但中國政治強力介入，使一國兩制被嚴重侵蝕，如果司法獨立再被中國抽走，更將名存實亡，「林鄭不僅賣港，更斷送香港年輕人的未來」。吳福濱說，台灣看到港警暴力對待群眾和學生，尤其感同身受，因為中國不斷武力威脅台灣，中華民國台灣是獨立自主的國家，更不會接受一國兩制。

民進黨立委黃秀芳也出席參與說，很多人擔心今日香港會不會成為明日的台灣，為了下一代一定要站出來，立法院今天將推動共同聲明，希望朝野一致譴責香港政府，我們也要為台灣自己的民主自由努力。

南區代表、高雄市家長教育改革協會榮譽理事長李忠霖強調，台灣站在自由法治世界和及威權世界的對抗分水嶺，今天以家長身份出來，就是要維護台灣現存自由法治機制，為下一代權利發聲。中部代表、彰化縣各級學校家長協會副理事長黃榮輝發言支持香港家長，強調為小孩下一代民主自由努力。

中華民國各級學校家長協會執行長陳啟立朗誦一首自己寫的詩，強調「民主自由人權是陽光空氣水，誰都不能剝奪」；他說，看到香港年輕人學生為了基本人權和自由學習的權利站出來，卻受到暴力子彈的對待，社會還要為此三罷，對孩子學習權有很大影響，家長為此要挺起胸膛而戰。

人本教育基金會執行長馮喬蘭、台灣赤子心過動症協會創會理事長林玲華與中華民國文明人權協會榮譽理事長劉承武等人也出席聲援。

香港在台學生反送中關注組發起人何泳彤出席表示，感謝台灣各界昨天集會聲援香港，但林鄭月娥只是道歉、停止修法，沒有做出符合市民訴求的撤回、沒有釋放示威者、也沒有收回暴動定性，「林鄭說自己是媽媽，但媽媽會拿子彈教訓自己的孩子嗎？兩百萬人只換到一個道歉嗎？」重申希望港府聽到民意訴求，撤回條例方案、對學生傷者的控告以及撤回對和平示威的暴動定性。

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